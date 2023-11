Službena statistika Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut" kaže da se najveći broj pobačaja obavlja u braku, kao i da je abortus i dalje najčešće kontracepcijsko sredstvo u Srbiji, a na ovu temu je govorila ginekologinja Dejana Milojević, javlja B92.

POGLEDAJTE VIDEO: Broj pobačaja u Hrvatskoj pada, no je li to realno stanje?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Planiranje obitelji je reproduktivno zdravlje. Svaki bračni ili izvanbračni par planira svoju reprodukciju. Hormoni, odnosno hormonska kontracepcija jesu jedan od modela kontracepcije. Hormoni su za našu populaciju još uvijek bauk, a ja ću reći da su hormoni naši prijatelji", istaknula je ginekologinja u emisiji "150 minuta".

Hormonske tablete uvijek su bolje rješenje od prekida neželjene trudnoće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hormonske tablete mogu biti dvohormonske, jednohormonske, spirale… To je izvrsna metoda zaštite od neželjene trudnoće. Kontracepcijska tableta nije bauk i sastoji se od fiksne doze hormona. S redovnim ginekološkim pregledima pruža skoro odličnu zaštitu od neželjene trudnoće. Ako me pitate je li bolje piti tablete ili prekinuti neželjenu trudnoću - svakako je bolje piti tablete. One ne ostavljaju dugoročne posljedice, ako govorimo o zdravim ženama. Svaki lijek ima svoje indikacije i kontraindikacije. Treba se posavjetovati sa svojim ginekologom. Tableta je sigurna, štiti od trudnoće treba je koristiti kao model u tom trenutku za tu terapijsku indikaciju", objasnila je doktorica.

Neke žene obično imaju nesnošljivost prema tabletama zato što nisu dovoljno informirane. Ginekologinja je objasnila da žensko tijelo ima dva hormona, dok tableta djeluje tako da nešto blokira, da ne bi došlo do neželjene trudnoće.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Ginekologinja je objasnila da žensko tijelo ima dva hormona, dok tableta djeluje tako da nešto blokira, da ne bi došlo do neželjene trudnoće.

Ginekologinja je preporučila i spiralu

"Ne unosimo ništa što mi nemamo. Žena u menopauzi isto treba imati određeni nivo hormona koji će njenu hormonsku klackalicu držati u ravnoteži da bi imala kvalitetan život. Baš kao što u generativnom razdoblju služi kao zaštita od neželjene trudnoće", istaknula je ginekologinja Milojević.

Ona je istaknula spiralu kao još jedan oblik zaštite od neželjene trudnoće.

"Najkorišteniji oblik kontracepcije nakon tablete je spirala. Korisnice su više žene koje su rađale, nego djevojke koje nisu. Moje mišljenje je da je to preporuka ginekologa i da je ženama to lakše. Možda je za ženu to ugodnije, da ne mora uvijek, svakoga dana u isto vrijeme, uzimati tabletu. Korist zaštite od neželjene trudnoće je skoro identičan. Moje osobno mišljenje je da žene koje su u braku više koriste spiralu zbog udobnosti, nego tabletu."

Ginekologinja Milojević, između ostalog, odgovorila je na pitanje može li spirala izazvati komplikacije.

"Ako se žena redovno kontrolira i radi ono što je propisano, nema razloga za brigu. Toliko ima sad tih dobrih spirala čiji vijek trajanja iznosi oko pet godina. Neko tko vodi računa o svom zdravlju, kontrolira se, njeguje se, mjeri razine hormona, koristi raspoloživa sredstva zaštite ili za regulaciju neželjene trudnoće ili nekog hormonalnog odgovora, komplikacije su svedene na minimum", istaknula je doktorica.