Kelsey (27) iz američkog Teksasa dio je rastuće online zajednice koja ne želi djecu. Ona koristi društvene mreže kako bi ženama dala glas i govorila o životu bez djece, piše Daily Star.

Kelsey nema djece i ne planira ih imati. Ona je 2021. godine otvorila Instagram račun pod nazivom "Diary Of The Childfree", a sada ima preko 26.900 pratitelja. Ona je putem tog profila željela podijeliti svoje misli, osjećaje i iskustva žene bez djece.

Prije samo nekoliko godina Kelsey se o tome ustručavala javno raspravljati jer je to bila svojevrsna tabu tema. Priznala je da je stvarno morala zaroniti u dubine interneta ili potražiti knjige, koje su govorile o odabiru ovog alternativnog načina života.

Ipak, ubrzo je otvorila račun na društvenim mrežama te sada ima ogroman broj pratitelja. No, smatra da i dalje postoji stigma oko odabira načina života. Kelsey želi da ljudi znaju da postoje razlozi zašto su ljudi zadovoljni bez djece.

'Pretpostavlja se da je ženstvenost jednaka majčinstvu'

"Definitivno mislim da postoji stigma u vezi s tim da netko ne želi djecu, baš kao i za većinu stvari koje su izvan društvenih normi. Još uvijek se očekuje da bi žena trebala željeti biti majka jer mnogi ljudi vjeruju da nam je to jedina svrha života", kazala je.

"Mislim da puno toga proizlazi iz toga što ljudi pretpostavljaju da je ženstvenost jednaka majčinstvu i to traje puno dulje nego što bi trebalo. To dvoje trebalo bi biti odvojeno i trebalo bi ih se kao takve cijeniti. Kada odaberete način života bez djece, idete protiv gotovo svega što nas je društvo naučilo da bismo trebali željeti postići u životu i, radeći to, tjerate mnoge ljude da preispituju vlastite izbore u životu", ispričala je Kelsey.

"Ovo se može dočekati s razumijevanjem, ali najčešće se dočeka sa zbunjenošću i negativnošću, jer je puno lakše kriviti nekoga drugoga", istaknula je Kelsey.

Njen cilj je učiniti da se ljudi osjećaju ugodnije i da budu prihvaćeni zbog toga što ne žele imati djecu. Njene objave temelje se na njenim razmišljanjima i iskustvima te razgovoru s drugim ljudima.

Zajednica ljudi koji ne žele djecu brzo raste

Njen je cilj pomoći ljudima da se osjećaju "udobno sa svojim izborom" i pokazati im da zaslužuju sreću. Svatko zaslužuje osjećati se vrijednim, bez obzira ima li djecu ili ne, i ona želi da ljudi to zapamte.

Možda je to razlog zašto zajednica ljudi koji ne žele djecu brzo raste. Kelsey smatra da je danas sve više ljudi spremno razgovarati o tome i shvaćaju da imaju izbor po tom pitanju, što čini veliku razliku.

"To je kao domino-efekt, što više dijelimo, to se više o tome čuje. Mnogo je razloga zašto ljudi biraju način života bez djece. Mnogi ljudi jednostavno znaju da im to ne odgovara, ali mislim da se glavni razlozi svode na stanje u svijetu, troškove i klimatske promjene", rekla je Kelsey.

"Ipak, mislim da bilježimo porast žena koje možda žele djecu, ali zbog muškaraca koji žele da im je žena podčinjena i da im služi te da bude kućanica, a kojih je sve više, one žele ili ostati same i bez djece dok ne pronađu pravu osobu ili takve ostanu zbog vlastite sigurnosti", istaknula je.