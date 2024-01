Jedna trudnica iz Hrvatske je odlučila javno progovoriti o svom iskustvu u blaženom stanju i odnosu okoline prema njoj.

Na Redditu je napisala: "Prije sam mislila da je opća kultura pustiti ženu u poodmaklom mjesecu trudnoće ispred sebe na blagajni, ustupiti joj mjesto u tramvaju/busu. Međutim, otkad sam trudna shvaćam da većina ljudi to ne radi. Dapače, doživjela sam pretjecanje u redu na blagajni, osuđivačke poglede starijih žena u busu jer ja, eto sjedim, a neki starci su na nogama, ne micanje s prolaza u trgovini kako bih mogla proći i slično. Ljudi kao da ne shvaćaju da ste u bolovima i jedva stojite na nogama. Ne znam, evo iskreno, ja sam zgrožena i ne znam kad se izgubila ljudskost u društvu."

Mnoge imaju loša iskustva

Javile su joj se i druge trudnice i ispričale svoja iskustva: "Taman je bila korona i za ljekarnu se moralo čekati vani u redu. Bio je vruć sunčan dan, stajala sam iza pet, uglavnom starijih ljudi. Znala sam da imam prednost, ali nekako mi je bilo neugodno ići preko reda. U jednom trenu mi je postalo loše pa sam išla sjesti na klupu koja je bila pokraj. Bakice su odmah počele međusobno s pričama kako su one kopale u vrtu dok su bile trudne, gurale puna kolica krumpira, a da su današnje mlade trudnice preosjetljive."

"Kada sam prvi put bila trudna prije par godina, živjeli smo u Zagrebu. Tada sam doživjela svašta. Od toga da se ljute jer osoblje na mikrobiologiji uzima trudnice preko reda i urlaju na njih i na mene, do toga da se osjećaju pozvanima naglas komentirati da čekam jer nisam bolesna, dok ja bez riječi čekam u redu na blagajni. Tada sam se maksimalno trudila nikada ne koristiti privilegiju i nisam ništa tražila nigdje. Sada sam drugi put trudna, doživljaj je potpuno drugačiji, pogotovo ako je sin sa mnom. Ljudi inzistiraju da idem prije, nude pomoć i susretljivi su. Jedan dan mi je drugi kupac na blagajni pomogao spakirati stvari i nudio da ih ubaci u auto. Ne znam je li to zbog toga što sad živimo u manjem gradu, izgledam li ja iscrpljenije ili se poklopilo tako. Jedino što radim drugačije je to da se ne sramim više koristiti pravo prednosti u zdravstvenim ustanovama", dodala je druga žena.

Iskustvo supruge je ispričao i jedan muškarac: "Isto se dogodilo i mojoj ženi, koja je trudna. Vraćala se s pregleda i apsolutno joj se nitko u tramvaju nije dignuo. Dapače, ovi bapci se odmah guraju da zauzmu mjesto čim se netko digne. U redu je još nije pustila niti jedna osoba. Na jednom od pregleda su muževi u bolnici sjedili uz svoje žene i time zauzeli mjesta, a druge trudnice su morale onda stajati. Uvijek sam mislio da je to opća kultura i uvijek sam se dizao i puštao trudnice."



Hrvati tvrde da puštaju trudnice

Komentirali su joj ljudi koji tvrde da uvijek puštaju trudnice: "Pa ako me lijepo zamoli i djevojka s ravnim trbuhom ili debeli starac, pustit ću ih, a kako ne bih trudnicu. Ali ako samo staneš u red iza mene, neću nikoga proaktivno pustiti. Samo reci: 'Oprostite, teško mi je stajati, mogu li ispred Vas'. Devedeset posto ljudi će te pustiti. Ovi koji te ne puste su dovoljno sje*** da ih u biti trebaš žaliti. Ovo s pogledima i mišljenjem što drugi misle o tebi je sport za žene, tako da ne bih o tome jer ja općenito ne mislim o drugim ljudima pa smatram da isto tako drugi ne misle o meni."

"Ja ustupam mjesta i puštam preko reda, ali mora me se pitati jer ne gledam okolo i ne zanimaju me drugi ljudi", napisao je jedan muškarac.

"Meni su najjače nove majke što kao princeze izletavaju na zebru s kolicima. To je nešto što neću nikada shvatiti. Valjda dobiju vjetar u leđa i imaju takav stav, a dijete prvo izbaci na zebru. Baš komedija", dodao je drugi.

Neke muškarce je prevarila procjena trudnica: "Pustio sam žensku misleći da je trudna, kasnije sam shvatio da je imala višak kilograma. Do kraja dana me mučila ta situacija. Ne želim se dovesti ponovno u takvu situaciju pa puštam samo ako je očigledno trudna."



Ljudi nisu kulturni

Neki su rekli da mnogi Hrvati nisu kulturni: "Kod nas nema te kulture, vidio sam to kad je žena bila trudna. Za vrijeme njezine trudnoće, turistički smo bili u Italiji i oni njeguju tu kulturu, i stari i mladi. U javnom prijevozu su joj uvijek ustupili mjesto, turističke atrakcije odmah mimo reda, čak i u restoranima. Uvijek se našao stol viška unatoč tome što je bila potrebna rezervacija. Baš smo ostali ugodno iznenađeni."

"Većina ljudi gleda samo svoje du***. Nije ih briga ako si trudna ili ne. Simple as that", "Dobrodošla u svijet. Ljudi su kulturni kad njima odgovara", "Uh, dobro je što nisi žena-invalid, pa da onda tek vidiš kako lijepo napadaju i kako su bezobrazni. Vidim po svojoj majci, strašno", glasili su neki komentari.



