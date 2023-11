Mlada mama Angie otvoreno je progovorila o neprestanim odvratnim i okrutnim primjedbama koje dobiva jer je svoju obitelj zasnovala sa suprugom Jordonom dok je bila tinejdžerica. Angie je, naime, bila trudna sedam puta do svoje 19. godine. No, ona voli svoj život i obitelj te tvrdi da ništa ne bi mijenjala, piše The Mirror.

Angie je prvi put zatrudnjela s 15 godina. Svi su joj govorili da tako mlada ne bi trebala imati dijete. No, ona je ignorirala te zlobne komentare te je rodila kćer Neveah, koja sada ima četiri godine.

Angie i Jordon vjenčali su se nedugo nakon njenog 16. rođendana, a sina Hudsona dobili su kad je ona imala 17 godina. Nažalost, Angie je imala pet spontanih pobačaja. Ipak, prošle je godine rodila sina Finleyja te trenutno očekuje četvrto dijete. Angie ne može biti sretnija što tako mlada ima veliku obitelj te tvrdi da "živi svoj najbolji život".

Angie je prvi put ostala trudna nekoliko mjeseci nakon što je upoznala sadašnjeg supruga. Napravila je osam testova na trudnoću koji su je potvrdili te su se ona i Jordon napokon pomirili da će postati roditelj. Angie je tada bila na kontracepciji. "Nisam sigurna zašto nije djelovala na nas, ali u tom je trenutku vjerojatno bilo suđeno da imamo dijete", rekla je Angie u serijalu "Love Don't Judge".

Nazivaju je 'patetičnom' i 'sramotnom'

Mlada mama otkrila je i da je naišla na podijeljene reakcije kada je vijest priopćila prijateljima i obitelji. Kazala je da je bilo "puno ljutnje, šoka i razočaranja" te dodala: "Kad bi mi neka 15-godišnja djevojka rekla da je trudna i ja bih sigurno bila šokirana. Znala sam da nećemo dobiti najbolje reakcije ljudi. Svatko je imao drugačiju reakciju kad smo im rekli da smo trudni".

Angie je još otkrila da su je u školi osuđivali kad se saznalo za njenu trudnoću. "Njihove osude bile su teške. Bila sam još jako mlada i išla sam u školu kad sam saznala da sam trudna, pa sam izgubila sve s kojima sam bila bliska jer više nismo imali iste živote".

Angie je također otkrila da podli trolovi stalno daju komentare pune mržnje prema njenoj obitelji, a mnogi je nazivaju "patetičnom" i "sramotnom". Ona zbog toga, kaže, osjeća pritisak više nego ikad da mora uspjeti. "Kažu da sam jadna i da ovo nije nešto za hvalisanje te da je moj život sramotan. Svi žele da propadnemo, pa si zbog toga radim veliki pritisak".

Iako voli svoju veliku obitelj i "ne može biti sretnija" što je mlada mama, Angie je priznala: "Pobačaji su me naučili da jednostavno budem zahvalna na djeci koju imam. Uvijek sam željela veliku obitelj".

Ona i suprug se spremaju poželjeti dobrodošlicu svom četvrtom djetetu. "Jako smo uzbuđeni što samo trudni i što ćemo dočekati četvrtu bebu, tako da će naša obitelj biti još potpunija", istaknula je Angie.