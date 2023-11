Anna iz SAD-a nije imala pojma da je trudna dok nije rodila. Oglasila se na TikToku i otkrila da je propustila sve klasične znakove trudnoće dok je studirala za diplomu medicinske sestre.

"Kao što vidite, nisam trudna, nemam simptome i dobivam menstruaciju", rekla je.

Unatoč tome što nikada nije imala trudnički trbuščić tijekom trudnoće, Anna je doista nosila dijete.

Dodala je: "To nisu tvoje mjesečnice. To je kriptična trudnoća". U drugom kadru Anna pozira sa svojom kćeri. No čini se da je Anna bila oduševljena što će postati mama iako to nije bilo planirano, a također je uspjela završiti školu za medicinske sestre dok je bila trudna.

"Istinita priča. Ipak je završila školu za medicinske sestre neposredno prije nego što se rodila", napisala je naslov objave.

Tijekom kriptične trudnoće nije neuobičajeno doživjeti implantacijsko krvarenje ili abnormalno krvarenje u trudnoći, što se može zamijeniti s menstruacijom, izvještava Klinika Cleveland. Kasnije je Anna otkrila da su joj menstruacije bile toliko obilne u posljednjem mjesecu trudnoće da je zamalo otišla na hitnu – gdje je saznala da je trudna., piše The Sun.

"Zapravo sam imala nevjerojatno jaku mjesečnicu u mjesecu kada je začeta. Skoro sam otišla u hitnu pomoć jer sam gubila toliko krvi", napisala je.

Annina priča zaprepastila je internet, njezin je video postao viralan na njezinom TikTok računu s više od milijun pregleda i 209 tisuća lajkova. Mnogi tvrde da je prošla kroz njihov najgori strah.

Jedna osoba je napisala: "Nitko nije siguran iskreno." Drugi je komentirao: "Sada sam prestravljena, hvala." "Sada se bojim", napisala je treća. U međuvremenu je četvrta žena rekla: "Moj najveći strah."

POGLEDAJTE VIDEO: