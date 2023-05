47-godišnja Lucinda Hart je majka dvoje djece, a postala je poznata zbog svog liberalnog odgoja. Ona dopušta svojim djevojčicama, koje imaju šest i devet godina, da slobodno psuju kod kuće te da joj čak govore i 'odj***'.

Spisateljica vjeruje da jezik ne bi trebao biti cenzuriran pa dopušta kćerima Rafi i Aelfridi da govore što žele u svom domu u Cornwallu, ali je objasnila da ne psuju u javnosti.

Majka nije za cenzuru

Lucinda je samohrana majka, a svoj roditeljski pristup je objasnila ovako: "Ne cenzuriram riječi svoje djece. Tome jezik ne služi. Volim jezik – psovanje je prirodna stvar. Kažem im da kod kuće mogu govoriti što žele."

Hart ne voli eufemizme i učila je svoje kćeri o anatomiji od malih nogu. Za korištenje odgovarajućih izraza rekla je: “Neću izmišljati riječi. Anatomija je prekrasna. One znaju za vaginu i penis. Znale su za jajašca i spermu od malih nogu. Ja im kažem, 'Nemojte reći kakiti, recite s***'."

“Kolege na poslu bi uvijek govorili, 'O, šećeru' umjesto da opsuju. Reci nešto ili nemoj ništa ni reći", dodala je i priznala da je pričala s kćeri i o seksu: “Razgovarala sam s Rafi o riječi 'je***' i kako je nastala. Ona je nevjerojatna, već je sad slobodna u govoru."

Djevojčice znaju granice

Rekla je da djevojčice znaju 'granice' i ne psuju u školi ili pred drugim majkama. Lucinda je rekla: “U školi to nikad ne govore. Da su djevojke psovale u školi i škola me pozvala, rekla bih, ‘Oprostite - to su naučile kod kuće’. Za mene psovanje nije velika stvar. To je kao dodatna interpunkcija.” Zatim je dodala: "Sigurno će biti ljudi koji to ne odobravaju. Znam da su moje cure super."

Lucinda ohrabruje druge roditelje da ne cenzuriraju svoj jezik i ne brinu o držanju jezika za zubima. Drugim roditeljima je poručila: “Ono što je važno je da su vaša djeca ljubazna i dobro odgojena. Postoji toliko stvari o kojima se morate brinuti kao roditelj, ne brinite o stvarima koje nisu važne. Jezik je promijenjen i uništen na toliko načina, ali ove stare riječi su uglavnom iste. Sviđa mi se ideja što su ljudi prije stotina godina govorili istu stvar kad bi ih zabolio nožni prst ili što već. To su riječi koje su opstale", piše The Sun.