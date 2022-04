Kći Kayleigh Griffiths, Pippa, umrla je od infekcije streptokokom grupe B samo dan nakon što je rođena.

Mrtvozornik je zaključio da se njezina smrt 2016. godine mogla izbjeći, nakon što je Kayleigh rekla primaljama da je zabrinuta, ali su ju ignorirali.

Mamina zabrinutost

Gospođa Griffiths rodila je kod kuće te je dvaput razgovarala s primaljama kako bi izrazila zabrinutost da Pippa ne jede i da iskašljava smeđu sluz, ali primalje nisu primijetile da je Pippa jako loše i da joj je potrebna hitna njega.

Pippa je zatim dobila ljubičasti osip prije nego što je prestala disati dok je bila u maminom krilu.

Djevojčica je avionom hitne pomoći prevezena u bolnicu, prije nego što je tragično proglašena mrtvom. Bila je stara samo jedan dan.

Doneseno izvješće

Jučer je objavljena dugo očekivana konačna verzija Ockendenovog izvješća. Potvrđeno je da je više od 200 beba i devet majki umrlo bez potrebne njege.

Ožalošćene mame i tate su se uporno trudili godinama da se njihovi slučajevi propisno istraže, nakon njihovih užasnih iskustava.

Vrhunska primalja Donna Ockenden je jučer ukazala na niz nedopustivih pogrešaka u Shrewsbury i Telford Hospital NHS Trust. Otkrilla je da su rodilištima godinama nedostajala osoblja, a šefovi su odbili preuzeti odgovornost za pogreške.

Ožalošćeni i razočarani roditelji

Kayleigh i njezin suprug Colin su rekli : "To je stvarno teško shvatiti. Jutros smo posjetili Pippu prije nego što smo došli i rekli smo: 'Ovo smo učinili za nju.' To je jednostavno srceparajuće. Toliko je priča, toliko obitelji danas ovdje."

Zatim je dodala: “Vidjeti toliko debelo izvješće te koliko je sveobuhvatno, stvarno želimo zahvaliti Donni, njenom timu i svim obiteljima što su se javili. Ovo je 200-tinjak stranica oštećenih obitelji. To je sramota da nisu ništa naučili kada smo im rekli o čemu se radi."

"Dakle, stvarno je važno da rodilišta širom zemlje pročitaju ovo i slušaju kroz što su prošle obitelji i koji su utjecaj takve situacije imale na živote ljudi", nastavila je.

Ostali slučajevi

Uz sve tragične smrti, 94 bebe su pretrpjele ozljede mozga koje su im promijenile život kao rezultat "katastrofalne" skrbi.

Zabilježeni su višestruki izvještaji o propuštenim smrtonosnim infekcijama, frakturama lubanje i nedostatku osnovnog nadzora. Stotine roditelja su se javili kako bi ispričali svoje priče, a osoblje u povjerenstvu je izvještavalo o zabrinutostima.

Policija je pokrenula istragu i trenutno istražuje 600 slučajeva.

Griffiths je dodala: "To je slatko- gorko osjećaj. To je postignuće, ali se nije trebao dogoditi. To se uopće nije smjelo dogoditi."

Kritike službama

Gospođa Ockenden je kritizirala rodiljne službe kao "neuspjele", rekavši: "Nisu uspjeli istražiti, nisu uspjeli ništa naučiti i nisu se uspjeli poboljšati. To je rezultiralo tragedijama i incidentima koji su promijenili život za mnoge naše obitelji."

Dodala je da je potrebna izmjena u jedinicama za majke i bebe diljem Engleske.

Louise Barnett, izvršna direktorica NHS Trusta bolnice Shrewsbury i Telford je jučer rekla: „Današnje izvješće je duboko uznemirujuće i ispričavamo se za bol i nevolje uzrokovane našim propustima kao povjerenje. Dužni smo osigurati da skrb koju pružamo bude sigurna, učinkovita, visokokvalitetna i da se pruža na način da se misli na potrebe i izbor žena i obitelji. Zahvaljujući vrijednom radu i zalaganju mojih kolega, izvršili smo sve akcije koje smo zamoljeni", piše The Sun.