4. "Moja žena je bila u komi oko mjesec dana. Doveo sam djecu da ju vide nakon što sam ih pripremio na to. Unatoč početnom šoku kad sam ju vidio s ventilatorom, oni su grlili, držali za ruku, itd. Sjedili smo u sobi i razgovarali. U jednom trenutku sam pitao djecu koji im je najdraži odmor. Složili su se da je to bio put kada smo krenuli od Las Vegasa do Arizone. Moja žena je sve to čula, ali na halucinantni način. Razgovarali smo o vožnji i što smo sve vidjeli, kao i o zabavi tijekom vožnje. Bilo je lijepo, a onda su ju na rastanku poljubili i rekli: 'Vidimo se uskoro.' Moja supruga sada, nakon gotovo 10 godina poslije još uvijek ima živo sjećanje na drugi odmor u Arizoni na koji je išla s nama. Čak me nakon što se probudila pitala, jesmo li nedavno bili na odmoru. Njezin je um bio prisutan u svakom detalju o kojem smo razgovarali te je čak sve doživjela kao da se zapravo dogodilo. Sjećanja na to su stvarna kao i svaka druga."