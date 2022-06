Zbog neumjesne šale na račun sestre, tata je prično kontroverzno kaznio sina, a korisnike na Redditu pitao je i je li pretjerao. Otac je cijelu obitelj natjerao na vegansku prehranu tijekom mjesec dana., nakon što je jedna od podvala njegovog sina otišla predaleko.

'Usred dana me nazvala uplakana kćer'

“Sve je puklo kada je moj sin uzeo svu hranu koju je moja kćer kupila za tjedan dana i sakrio je pretvarajući se da ju je bacio. Usred dana na poslu me nazvala kćer. sva uplakana, i rekla da joj je bacio svu hranu.", opisuje otac.

Odjurio je kući s posla kako bi prekinuo svađu, samo da bi otkrio da je njegov sin sakrio hranu u zlobnoj šali. "Bio sam ljutit", rekao je. “Dakle, sljedećih 30 dana nećemo jesti ništa osim veganske hrane. Nećemo kuhati ništa osim veganske hrane i kupovati ništa osim veganskih proizvoda", odlučio je.

Njegova je kći veganka više od godinu dana, sama plaća hranu i sama je kuha ako nema obiteljske veganske opcije. Čovjek je napisao da se njegov sin ljuti zbog veganske kazne i požalio se baki i djedu, koji su mjesečni veganski festival nazvali 'zlostavljanjem'. Slično su reagirali i neki drugi članovi obitelji, kao i neki obiteljski prijatelji.

'Ima za jesti, a ako baš hoće, meso može kupiti od džeparca'

Ali tata se ne da pokolebati. "Moj sin je jadan, ali me stvarno nije briga", rekao je. "Ovo je sam skrivio. Ima za jesti, nije gladan i može potrošiti ono malo džeparca što ima na kupnju mesa." Njegova objava na Redditovoj stranici 'Am I The A**hole' dobila je ogromnu podršku..

Jedan korisnik je napisao: "Ovo je, iskreno, više prilika za učenje nego kazna. I definitivno nije uvredljivo... Možda će sada naučiti prestati za*ebavati svoju sestru." Drugi je rekao: "Ne izgladnjuješ ga, niti ga izdvajaš i posramljuješ... Mora naučiti da je njegovo ponašanje ima posljedice, i mislim da ste to dobro napravili."

Ipak, jedan korisnik koji se slaže da je tata reagirao ispravno, upozorava i na moguće posljedice: "On može gajiti ljutnju na sestru, na vas oboje kao roditelje, i na ideju da jedete vegansku/vegetarijansku hranu."