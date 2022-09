Roditelji Montana Lower i Tom Linwood koriste tehniku ​​zvanu 'eliminacijska komunikacija' (EC) sa svojom 21-mjesečnom kćeri Blue i kažu da nije kakila u pelenu otkad je imala samo dva tjedna.

'Radi se samo o slušanju i promatranju bebe'

Australski par, koji ima YouTube kanal pod nazivom "On the Way by Montana Lower", podijelio je video u kojem razgovara o tome kako su koristili eliminacijsku komunikaciju za podučavanje svoje kćeri. Također su podijelili savjete za druge roditelje.

"To je slušanje vaše bebe kada želi ići na WC i odvođenje na WC umjesto da vrši nuždu u pelenu", objasnila je Montana u videu na YouTubeu. Tom se složio i dodao: "Svaka mama zna kada je njezina beba gladna i ima znakove za to, a ima i iste znakove kada treba ići na WC."

"Radi se samo o slušanju i promatranju", otkrili su mladi roditelji. U početku je par bio zabrinut, ali su malo istraživali ovu metodu i odlučili pokušati. U međuvremenu, selidba je izazvala veliku ekološku i monetarnu promjenu za obitelj. Tom je dodao da su pelene skupe i iako priznaju da neke još uvijek koriste, drastično je smanjen njihov broj.

"Puno je čišće ako ih samo odnesete na WC", dodaje Montana te dodaje: "Bebe se rađaju bez unaprijed stvorenog znanja o tome kako ići na zahod, pa kad ih naučimo vrše nuždu u pelene, onda ih moramo još učiti i na WC", kaže ona. "Dakle, ima smisla reći da smo ovim putem stigli do WC-a", priznaje.

Što je eliminacijska komunikacija?

Komunikacija za eliminaciju ( EC ) je praksa u kojoj se njegovatelj koristi mjerenje vremena, signale, znakove i intuiciju za rješavanje djetetove potrebe za uklanjanjem otpada. Njegovatelji pokušavaju prepoznati i odgovoriti na tjelesne potrebe beba i omogućiti im da mokre i obavljaju nuždu na odgovarajućem mjestu (npr. toalet). Njegovatelji mogu koristiti pelene kao sigurnosnu kopiju u slučaju „propusta“ neko vrijeme ili cijelo vrijeme, ili ga uopće neće.

EC naglašava komunikaciju između njegovatelja i djeteta, pomažući im oboje da se bolje usklade s djetetovim urođenim ritmovima i kontrolom mokrenja i defekacije. Izraz "eliminacijska komunikacija"inspiriran je tradicionalnom praksom brige o bebama bez pelena u manje industrijski razvijenim zemljama i kulture lovaca i sakupljača .

Neki praktičari EK počinju ubrzo nakon rođenja, a optimalni period je nula do četiri mjeseca u smislu pomoći bebi da se uskladi sa svojim potrebama za eliminacijom, [ potrebno je citiranje ] iako se može započeti s bebama bilo koje dobi. Vježba se može raditi s punim radnim vremenom, honorarno ili samo povremeno.

Par je podijelio nekoliko savjeta kako početi s EC-om

Par je podijelio nekoliko savjeta roditeljima kako početi s prakticiranjem EC-a te da počnu od ljeta. "Broj jedan pokušajte obući svoju bebu u haljinu ili nešto što možete lako skinuti", kaže Montana. "Puno je lakše naučiti kako raditi EC ljeti", dodaje.

Još jedna dobra stvar je nabaviti tutu, započeli smo s plastičnom posudom. "Ovo je također jako dobro za staviti u prtljažnik vašeg automobila dok ste vani kako biste mogli stati u bilo kojem trenutku i staviti bebu na tutu", ističe par.

"Preporučujemo da odvojite jedan dan, Blue je trebao jedan dan da sazna da mora ići na WC u Tupperware spremniku. Onda je nakon toga na nama bilo čitati znakove", dodaju.

Par također kaže da EC najbolje funkcionira kada je jedan roditelj cijelo vrijeme s djetetom i da je to oblik osnaživanja jer onda beba zna da će njezine potrebe za vršenjem nužde biti zadovoljene.

Kada je riječ o navikavanju na toalet, NHS kaže da se većina djece uči između dva i dva i pol mjeseca, ali ističu da ne postoji savršeno vrijeme početka za učenje djeteta na tutu. "Zapamtite, ne možete prisiliti svoje dijete da koristi tutu", napominje zdravstvena služba.