Mama Paige Murray (25) je bila na rubu suza nakon što je pronašla poruku na autu na kojoj je pisalo "lijena debela ku...".

Okrutna poruka bila je na automobilu Paige Murray i optuživala ju je da je nepropisno parkirala na roditeljskom i dječjem prostoru, ali ona tvrdi da je imala bebu sa sobom.

Uvredljiva poruka na autu

Mama se sastajala sa svekrvom na ručku, ali se vratila do auta da donese bocu za svog sina Daniela, kada je ugledala uvredljivu poruku.

U poruci je pisalo: “U ovom autu nije bilo djece, lijena debela ku...”.

Paige je bila zbunjena kako je osoba koja je napisala tu poruku propustila deset minuta koje su bile potrebne da Daniela izvuče iz svog crnog BMW-a i zaveže mu pojas.

Mama na rubu suza

Rekla je da je bila na rubu suza kada se pojavila na ručku sa svojom svekrvom.

Paige iz Basildona u Essexu je rekla: "Nadam se da se onaj tko je napisao ovu bilješku sramio samog sebe. Jeftin je, nizak udarac nekoga nazvati debelim.

Zatim je dodala: “To mi je uništilo taj dan jer sam bila iziritirana. Osjećala sam da su mi to trebali reći u lice. Bilo je jako uznemirujuće do te mjere da sam bila stvarno ljuta i skoro sam zaplakala jer sam bila toliko frustrirana."

Frustrirana osoba

“Možda me netko vidio kako izlazim iz auta i zato što je sin bio vezan uz mene u pojasu nisu ga primijetili, da je to bio netko tko nije imao dobar dan ili možda netko tko je patio od postnatalne depresije, možda bi im to pokvarilo dan", rekla je.

Onda je dodala: "Napisano je na poleđini pisma NHS-a, nije bilo znakova koji bi mogli reći tko je to. Definitivno mislim da tko god da je, to prilično osuđuje. Razumijem da je frustrirajuće kada ljudi koriste prostor za roditelje i dijete kada ga ne mogu koristiti, ali nikada se ne bih potrudila koristiti pogrdne izraze jer bi im to stvarno moglo pokvariti dan."

"Mislim da je to očito bio propust u prosuđivanju, ali na kraju dana nadam se da će tko god to bio vidjeti ovo i razmišljati u budućnosti", zaključila je, prenosi The Sun.