Liječnici su Amandu ismijavali zbog debljine, a u njoj je bujao rak: 'Ignorirali su očite simptome'

Amandu Lee (29) iz Los Angelesa dugo su mučili bolovi u trbuhu te je zbog toga posjetila nekoliko liječnika. No, liječnici je nisu shvatili ozbiljno zbog njezine težine. Kada je novom gastroenterologu rekla da ne jede, on joj je rekao da je to 'blagoslov'. Mjesec dana kasnije, drugi liječnik koji je obavio kolonskopiju, dijagnosticirao joj je rak debelog crijeva koji se proširio na limfne čvorove. Od tad je prošla kemoterapiju i u remisiji je