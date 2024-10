Majke ostavljaju djecu u autu i ne vide problem: 'Uvijek sam to radila'

Jedna majka je pokrenula raspravu na društvenoj mreži kada je pitala ljude je li u redu ostaviti dijete u autu koje spava dok roditelj plaća gorivo na benzinskoj postaji.

Objavila je video na TikToku u kojem je objasnila da nije to učinila, ali je zanima mišljenje drugih, piše The Sun.

Neke majke ostavljaju djecu u autu

"Iskreno pitanje, je li socijalno prihvatljivo ostaviti svoju bebu koja spava u zaključanom autu dok plaćate gorivo ili ih vodite sa sobom? Inače je uvijek vodim sa sobom, ali jučer sam se zapitala trebam li je ostaviti u autu jer je mirno spavala", rekla je u videu.

Mnoge mame su joj komentirale da brzo odu do blagajne i ostave djecu u automobilu.

"Uvijek sam to radila. Nije mi jasno da to drugi ne rade", dodala je druga majka, a treća je dodala: "Nije socijalno prihvatljivo, ali ja sam to radila svaki put."

I ostale su priznale da su to napravile: "Da, radila sam to, ali sam uvijek mogla vidjeti svoj auto kada bih bila kod blagajne, a prozori mog auta su tamni, tako da se izvan auta nije moglo vidjeti da imam dijete. Također nemam naljepnicu 'beba u autu'."

Neke majke ne odobravaju taj način: "Uvijek bih vodila svoju djecu sa sobom, bez obzira na to koliko to bilo teško. Nekome treba dvije sekunde da ukrade auto i nije vrijedno rizika."

"Uvijek sam mislila što ako neki drugi auto udari u moj ili se dogodi nešto strašno", složila se i druga.

Foto: Pexels

Smiju li se djeca ostaviti sama u autu?

Prekršaj je ostaviti dijete ako to predstavlja rizik, izvještava Nacionalno društvo za sprečavanje okrutnosti prema djeci (NSPCC).

Iz organizacije su poručili da djeca mlađa od 12 godina nisu dovoljno zrela da budu ostavljena sama duže vrijeme te su naglasili da djeca mlađa od 16 godina ne bi trebala biti ostavljena sama preko noći. Dodali su da bebe, mala djeca i tinejdžeri nikada ne bi trebali biti ostavljeni sami, čak ni na kratko.

Glasnogovornik NSPCC-a rekao je: "Kada su mala djeca ostavljena sama u vozilu, mogu vrlo brzo postati anksiozna te se uzrujati. Čak i ako mirno spavaju kada ih ostavite, mogli bi se probuditi i jako se uzrujati kada niste tu kako bi se brinuli o njima. Ne bi se mogli sami zaštititi u hitnim situacijama i mogli bi čak pokušati napustiti vozilo kako bi vas pronašli.

"Kada su djeca starija, roditelji trebaju koristiti vlastitu prosudbu o tome mogu li ih kratko ostaviti u autu. Ako mogu cijelo vrijeme vidjeti vozilo, to bi moglo biti u redu, ovisno o zrelosti vašeg djeteta. Međutim, svako dijete je drugačije i svaki roditelj treba donijeti vlastitu odluku o tome je li njihovo dijete spremno biti ostavljeno u ovoj situaciji", objasnili su.

