U novoj epIzodi američke TV serije "Gypsy Brides US" upoznajemo djevojku, Romkinju imena Mary te njezine roditelje Lee Ann i Joea. Mary tvrdi da se njeni roditelji stalno svađaju oko njenog odgoja - majka želi da se slijedi romski način života, dok njezin otac smatra da dijete treba odgajati izvan romske zajednice, piše The Sun.

"Puno se svađaju oko toga. Moja majka želi da čistim i imam djecu i brinem se o njima. Moj tata želi da postanem spisateljica jer stvarno volim pisati", ispričala je Mary. No, napetost između para samo je rasla, pogotovo jer se bližio djevojčičin deveti rođendan, za koji je njezina majka organizirala zabavu.

Obitelj iz Philadelphije bila je uzbuđena zbog proslave, ali sve iz različitih razloga. Za razliku od Mary i njezinog oca, mama Lee Ann se jako veselila zabavi kako bi njezina kćer mogla pronaći potencijalne buduće muževe.

"Moramo imati zabavu kako bi ona upoznala buduće muževe. Znate, ovo je za njihove obitelji, da malo "škicnu" moju kćer", kaže Lee Ann i nastavlja:

'Tako se to radi...'

"Moj suprug misli da je naša kultura šala. Kakva je razlika ima li 14 ili 40 godina? Ona mora nastaviti tradiciju. Ako bude čekala dulje od 18, više neće biti poželjna. Tako se to radi", kazala je.

U svađi s Joeom, koji misli da će njegova kćer potratiti život ako bude slijedila tradicionalne romske norme, majka je rekla: "Nije traćenje života kad odgajaš djecu i brineš o svom domu."

Međutim, muž je ostao pri svome i uzvratio: "Ona neće imati djecu s 14 godina. To je suludo. To je ludo. Da 14-godišnjakinja ima bebu?! Nema šanse. To je zabava za djevojčice, neka sam proklet, ali neću dopustiti da bude okružena i proganjana od strane momaka. Muškarac je muškarac, a ona je 9-godišnja djevojčica, neću to trpjeti", rekao je Joe.

No, za Lee Ann, ova zabava bila je više od proslave rođendana njezine kćeri, također je pokušala uspostaviti bolji odnos sa svojom romskom obitelji, s obzirom da Joe nije Rom. No, unatoč njezinom trudu, nitko s njezine strane obitelji se nije pojavio na zabavi. "Ja više nisam Romkinja", ljutito je izjavila uvrijeđena Lee Ann.

Video je pogledan više od 5,3 milijuna puta na YouTube.

"Ovaj čovjek zaslužuje medalju. On je savršeni tata toj djevojčici, a i muž je podrška", pisali su u komentarima gledatelji.