Bridget Wall, Romkinja iz Irske, na TikToku svakodnevno dijeli detalje iz svog života, a nedavno je otkrila kako nije znala za svoj dogovoreni brak, sve do jutra kada se odvilo vjenčanje. Tada je imala 16 godina, a taj dan nazvala je "najgorim u životu".

Trenutno je majka troje djece, a razvela se kada je imala 23 godine.

"Roditelji su me prisilili da se udam, a do dana vjenčanja nisam ni znala da se udajem, a kamoli za koga. Sve sam saznala na svoj 16. rođendan. Probudila sam se i zatekla veliku vjenčanicu na krevetu", otkrila je u TikToku.

Otkrila je i da ju je bivši muž dva tjedna nakon vjenčanja počeo zlostavljati, no uspjela se razvesti tek sedam godina kasnije.

"To nije bio dobar brak jer sam bila dijete", rekla je Bridget.

Razlozi za dogovaranje braka

U novijim videima objasnila je zašto neke romske obitelji još uvijek dogovaraju brakove za svoju djecu.

"Ne žele da se vjenčaju s nekim izvan romske zajednice. U suštini izaberu koga žele za svoju djecu jer im se sviđa ta obitelj ili ih dobro poznaju. Ponekad će se vjenčati i za bratiće ili sestrične, no to je jako rijetko. To se događalo u prošlosti, a danas i ne baš. Neki ljudi i dalje dogovaraju brakove i djevojke ne mogu tu ništa poduzeti, moraju slušati roditelje. Ponekad djevojke mogu odabrati muža, ali mora biti iz romske zajednice", tvrdi Bridget.