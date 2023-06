Britanski časopis Glamour UK na naslovnicu je ovaj mjesec stavio trudnog transrodnog muškarca Logana Browna koji je ispričao sve o svojoj trudnoći kao transrodni muškarac. Fotografije trudnog Logana podsjećaju na naslovnicu Vanity Faira s Demi Moore koju je snimila Annie Leibowitz 1992. godine.

U intervjuu Brown je rekao da je on "živi dokaz trudnog transrodnog muškarca". Rekao je: "Ja sam transrodni trudni muškarac i postojim, tako da bez obzira što netko kaže, ja sam doslovno živi dokaz".

Rekao je da je njegova trudnoća bila neočekivana i činilo se kao da je cijeli svijet stao kada je napravio test za trudnoću koji je ispao pozitivan. Brown je rekao da je zatrudnio tijekom pauze od uzimanja testosterona, kojeg je privremeno prestao uzimati zbog zdravstvenih razloga.

“Trebalo mi je dosta vremena da dođem do te točke da postanem siguran u to tko sam sada, u to da sam trudan muškarac. Proveo sam toliko vremena srameći se (zbog toga što sam trudan kao muškarac) i nešto je kliknulo i pomislio sam 'Ne, ja sam trudan čovjek' i nastavit ćemo s ovim."

Iznenadila ga je trudnoća

Brown je rekao da kada su on i njegova partnerica Bailey J. Mills podijelili objavu o trudnoći, ljudi na društvenim mrežama su im pružili više ljubavi nego mržnje. Brown je dodao da želi pomoći u obrazovanju drugih ljudi koji često imaju pogrešne predodžbe o transrodnim osobama.

“Ono zbog čega se osjećam osnaženo kao trans muškarac je to što tko god da kažem da jesam, ja sam ta osoba i to mi nitko nikada ne može oduzeti”, rekao je.

Brown trenutno radi na dječjoj knjizi pod nazivom "In My Daddy's Belly", koja se temelji na njegovom iskustvu s bebom, ali iz perspektive njegove kćeri.

“Mislim da je važno da moja kći pročita ovu knjigu kako bi znala odakle dolazi i kako bi bila ponosna na to”, rekao je.

Deborah Joseph, direktorica GLAMOUR-a, rekla je: “Kada smo prvi put upoznali Logana i čuli njegovu nevjerojatnu priču, bili smo oduševljeni njegovom snagom i hrabrošću. Znali smo da će on biti savršena naslovna zvijezda za naše lipanjsko Pride izdanje, kao svijetli primjer osnaživanja, inkluzivnosti i jednakosti. Donošenje prekrasne bebe Logana i njegove partnerice Bailey na svijet priča je o ljubavi i prihvaćanju; stvari koje nas nažalost često podsjećaju da bi svijetu trebalo malo više."