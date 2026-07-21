Liječnica hitne medicine upozorila roditelje: 'Ovo je najveća opasnost za djecu na plaži'

Ljetni praznici su u punom jeku, a s njima i odlasci na plažu koji donose radost i opuštanje. Dok se roditelji trude zaštititi djecu od jakog sunca i nepredvidivih valova, jedna liječnica hitne medicine upozorila je na opasnost koje mnogi nisu svjesni. Njezina poruka postala je viralna i potaknula brojne roditelje na razmišljanje.

'Utapanje je tiho i traje 20 sekundi'

Dr. Samantha Reeder, specijalistica hitne medicine i majka dvoje male djece, redovito dijeli edukativne sadržaje na Instagramu. U jednoj od svojih objava, koje su privukle veliku pažnju, podijelila je video svoje djece kako se igraju u pijesku uz more. Uz video je stajalo pitanje: "Ja sam liječnica hitne pomoći. Imenujte najopasniju stvar na ovom videu."

Mnogi su u komentarima nagađali da se radi o plimi, valovima ili nedostatku opreme za plivanje. Međutim, odgovor koji je dr. Reeder otkrila u opisu videa većinu je iznenadio. "To je telefon kojim snimam", napisala je.

"Ja sam liječnica hitne pomoći, a utapanje je tiho - nema prskanja, nema vrištanja, ne izgleda kao u filmovima. Potrebno je svega oko 20 sekundi. Dovoljno dugo da snimite jedan video", objasnila je. Željela je, kaže, naglasiti kako samo nekoliko trenutaka nepažnje, dok smo usredotočeni na snimanje savršene fotografije ili videa, može dovesti do tragedije.

Jednostavno pravilo za bezbrižan dan

Kako bi pomogla roditeljima da izbjegnu ovakav rizik, dr. Reeder je ponudila jednostavno i učinkovito rješenje koje naziva "Čuvar vode" (Water Watcher). Pravilo je osmišljeno tako da osigurava neprekidan i fokusiran nadzor nad djecom dok su u vodi ili blizu nje.

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"Na plaži odredite 'Čuvara vode': jedna odrasla osoba, bez telefona, s očima uprtim u djecu. Mijenjajte se svakih 15 minuta ili u nekom drugom razumnom intervalu koji svima odgovara. To je cijeli posao", savjetuje. Ovaj pristup osigurava da je uvijek netko potpuno posvećen nadzoru, bez ometanja poput čitanja, razgovora ili pregledavanja društvenih mreža.

Problem je puno širi: 'Tehnoferencija' i druge opasnosti

Upozorenje dr. Reeder nije izoliran slučaj. Stručnjaci diljem svijeta sve više govore o fenomenu "tehnoferencije" - ometanja interakcije između roditelja i djeteta zbog tehnologije. Njemačka udruga spasilaca (DLRG), najveća takva organizacija na svijetu, također je upozorila da roditelji ometeni pametnim telefonima predstavljaju sve veći problem koji doprinosi utapanju djece. "Premalo roditelja, djedova i baka sluša savjet: kada su vaša djeca i unuci u vodi, odložite pametni telefon", izjavio je njihov glasnogovornik Achim Wiese.

Statistike su poražavajuće. U Sjedinjenim Američkim Državama, utapanje je vodeći uzrok smrti od nenamjernih ozljeda za djecu u dobi od jedne do četiri godine. Istraživanja pokazuju da se većina nesreća događa upravo u trenucima kada je pažnja roditelja ili skrbnika ometena.

Osim utapanja, važno je biti svjestan i drugih rizika na plaži. Kopanje dubokih rupa u pijesku može biti smrtonosno ako se pijesak uruši, dok su toplinski udar i opekline od sunca stalna prijetnja za osjetljivu dječju kožu. U novije vrijeme, policija upozorava i na opasnost od prikrivenog snimanja djece na plažama, što zahtijeva dodatnu razinu opreza.

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