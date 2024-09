Laura otkrila metodu kojom se može uštedjeti 48.000 eura za dijete do njegove 18.

Influencerica Laura Turner, koja na Instagramu ima 26.000 pratitelja, na toj društvenoj mreži dijeli svoje savjete o štednji i ulaganju.

U vremenima kada se mnogi bore s visokim troškovima života, njezina strategija dolazi kao inspiracija za sve one koji žele osigurati bolju budućnost svojoj djeci. Redovite uplate mogu postati značajan izvor financijske potpore, piše Mirror.

Kako uštedjeti novac za djecu?

"Ja sam financijski stručnjak, evo kako možete uštedjeti 48.000 eura do trenutka kada vaše dijete napuni 18 godina", rekla je Turner u videu.

Mnogi roditelji žele stvoriti financijsku sigurnost za svoju djecu, ali u trenutnim teškim vremenima, to može biti izazovno. Laura iz Ujedinjenog Kraljevstva savjetuje ulaganje tjednog dječjeg doplatka, što bi moglo donijeti značajan povrat na ulaganje.

U Hrvatskoj bi se to odnosilo na mjesečni doplatak za djecu, koji je znatno manji te od kojeg se ne može uštedjeti zbog troškova za djecu. Sam iznos doplatka iznosi od oko 30 do 60 eura po djetetu.

U snimci se vidi kako Laura gleda dječja kolica te govori svojim pratiteljima da bi trebali uložiti tjedni dječji doplatak u štednju. Tvrdi da bi u Ujedinjenom Kraljevstvu na temelju prosječne stope povrata od 5,5 posto ti doprinosi mogli narasti na 48.000 eura do trenutka kada napuste dom. Zatim je dodala da bi to moglo biti i više, nastavljajući: "S prosječnom stopom povrata od sedam posto? To je 48.060 funti (57.000 eura)."

"Ako uložite taj iznos od rođenja do 18. godine, novac bi mogao eksponencijalno rasti i pomoći vašem djetetu u budućnosti. Bilo da im tada odlučite pokloniti taj novac za fakultet, prvi dom ili posao. To je sigurno novac koji će im dobro služiti do kraja života. Naravno, nije potrebno spominjati da nije uvijek moguće odreći se trošenja dječjeg doplatka. Ali ako ste ipak u mogućnosti? Ulaganje doplatka svakako je alternativa koju treba razmotriti", rekla je Turner.

Laura je dodala: "Ovo nije financijski savjet. Ulaganja mogu pasti kao i porasti, a kapital je u opasnosti."

Unatoč tome što je objavu lajkalo više od 3600 ljudi, mnoge je razljutio taj savjet: "Ako si možete priuštiti ulaganje novca koji su vam dali porezni obveznici, ne biste ga trebali primati. Ima mnogo ljudi koji ne primaju ni lipe od države i nisu u mogućnosti ulagati ovako."

Druga osoba je dodala: "Stvarno? Što mislite koliko obitelji si može priuštiti ulaganje svog dječjeg doplatka umjesto da ga moraju potrošiti na odjeću i prehranu svog djeteta ili djece? Trenutno je to nevjerojatno mali iznos." Još se jedna osoba složila: "Ako si to možete priuštiti, treba li vam to od Vlade?"

Unatoč tome, drugi su priznali da također rade ono što je Laura preporučila: "Ovo je ono što mi radimo, imamo samo jedno dijete i funkcionira nam. Također sam dvoumim da mu kažem hoće li zbog toga biti lijen raditi jer zna da će dobiti ušteđevinu."

