Dok smo bili djeca preklinjali smo roditelje da nas puste da nas puste da što dulje ostanemo budni, no sada bi vas moglo iznenaditi koliko bi zapravo djeca trebala spavati.

Prema tablici koju su objavili učitelji iz britanske osnovne škole Wilson, djeca bi trebala biti u krevetu do određenog vremena, ovisno o dobnoj skupini i tome kada su se probudila, prenosi The Sun.

Djeca od pet godina tako bi trebala ići u krevet od 18:45 do 20:15 sati, ovisno o tome kada su se probudila.

Ako petogodišnje dijete ustane u 6:30 sati, bit će spremno za spavanje u 19:15, no ako se probudi nešto kasnije (npr. u 7) za spavanje će biti spremno u 19:30 sati.

Osmogodišnje dijete koje ustane u 6:45 ujutro, spremno je za spavanje u 20:15 sati. Ako se probudilo u 7:30, u krevetu bi trebalo biti do 21 sat.

S druge strane, djeca stara 11 i 12 godina trebala bi spavati već od 20:15 do 21:45 sati.

Koliko bi djeca trebala spavati?

Stranica Sleep.org navela je preporučenu količinu sna za sve dobne skupine djece.

Novorođenčad (do tri mjeseca): 14 do 17 sati

Dojenčad (četiri do 11 mjeseci): 12 do 15 sati

Bebe (jedna do dvije godine): 11 do 14 sati

Predškolci (tri do pet godina): 10 do 13 sati

Školska dob (šest do 13 godina): 9 do 11 sati

Tinejdžeri (14 do 17 godina): 8 do 10 sati