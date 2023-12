Arina Lavrenteva Cerovac (20) iz Pule ostala je trudna kad je imala 16 godina. Danas je ponosna majka dvije djevojčice, Nore i Maše, te je za Žena.rs otkrila kako izgleda njena svakodnevica.

Arina je rođena u zapadnom Sibiru u Rusiji, a 2012. godine s obitelji se preselila u Pulu, gdje je završila osnovnu školu na talijanskom jeziku i gimnaziju. Ona radi u call centru, a trenutno je na porodiljnom dopustu. Kad god uhvati vremena, Arina na društvenim mrežama pokazuje kako izgleda njen dan.

Arina se sa suprugom upoznala početkom 2019. godine, bili su u istom društvu, a poznavali su se iz viđenja već par godina. "Počeli smo hodati 2019. godine. Ja sam tada imala 16 godina, a on 19. Vjenčali smo se 13. ožujka 2020. i trebalo nam je dopuštenje mojih roditelja i suda jer sam ja bila maloljetna (nisam još napunila ni 17 godina).

Kada smo se upoznali, odmah smo se povezali. Ludo smo se zaljubili i viđali se stalno. Prije moje škole u 6 ujutro došla bih kod njega, a on bi mene pokupio nakon škole i čekao da završim s poslom. Već od prvog srednje nakon škole odlazila sam na posao kao animatorica u jednoj igraonici.

Mislim da svaki tinejdžer želi imati neku financijsku slobodu, pa mi je stvarno taj posao dobrodošao. Radila bih po četiri sata par puta tjedno, ali bih zato uštedjela i priuštila si neke dugo željene stvari", ispričala je.

Preselila se kod dečka i ostala trudna

Arina je otkrila da je imala nesuglasica s roditeljima kada je počela izlaziti sa svojim sadašnjim suprugom, jer bi od jutra do mraka bila negdje: prvo s dečkom, pa u školi, pa na poslu, pa opet s dečkom, a kod kuće bi bila samo kada je trebala prespavati.

"I logično da im se to nije nimalo sviđalo. Mislim da većina mojih vršnjaka prolazi kroz to, ali ja sam rijetka od onih koji su preuzeli odgovornost za sebe. U nekom trenutku je situacija u obitelji eskalirala i shvatila sam da ako želim da ostanem s roditeljima u dobrim odnosima bilo bi najbolje da se probam odseliti. Tu su mi oni dali svoj blagoslov. Tata pogotovo, bio je potpuno za to da se pokušam osamostaliti i brinuti o sebi, motivirao me da zarađujem za svoje potrebe", ispričala je.

Mladi par je živio tri mjeseca zajedno kada su saznali da je Arina trudna. "Prva reakcija je bila lagani šok. Bila sam tek u drugom razredu srednje i nisam znala kako bih povezala obrazovanje i majčinstvo. Moj suprug je bio smiren, odmah mi je rekao da je za njega jedini ispravni izbor da postanemo roditelji i na tome mu se zahvaljujem.

Ja, također, nisam ni pomišljala na prekid trudnoće, ali sam doživjela veliki pritisak društva da učinim to. Govorili su mi da sam premlada i da ću uništiti svoj život, da će me partner ostaviti i da nikada više neću biti u sretnoj vezi jer tko će mene s djetetom na leđima'", rekla je Arina.

Nakon par dana Arina je postala svjesna realnosti da će postati majka u srednjoj školi i odlučila je to reći roditeljima. "To je bila moja najhrabrija odluka u životu. Ne sam čin, u smislu, da kažem roditeljima. Nego sabrati se, preuzeti odgovornost za sebe, svoju djevojčicu i čvrsto stajati iza odluke da je želim roditi.

Maturirala je i upisala fakultet

"Mama i tata su vijest dočekali smireno. Roditelji me nisu obeshrabrili. Nisu vikali. Rekli su samo da nam sad kreće totalno novo poglavlje u životu i da je njima to bilo najljepše razdoblje. Sigurna sam da su se brinuli, ali su to tada vrhunski sakrili. Nisu htjeli vršiti dodatni pritisak na mene s obzirom na to da nisam ni znala kako ću nastaviti školovanje, a to mi je možda tada bio i najveći strah - da ću odustati od škole", ispričala je.

Ali Arina nije odustala, rodila je 27. svibnja 2020., a sve završne ispite položila je početkom petog mjeseca. Profesori su bili puni razumijevanja i vrlo pažljivi prema njoj.

"Što se tiče škole, želim svima zahvaliti što su mi omogućili da se i dalje osjećam kao 'normalna tinejdžerica' unatoč svim promjenama u mom tijelu. Treći i četvrti razred sam završila od kuće. Bilo je to doba korone, pa se po izboru nastava mogla pratiti online, a to je baš bilo zgodno za mene. Kao da se sve odjednom poklopilo u moju korist. I maturu sam izvrsno napisala, a i upisala fakultet (smjera Marketing i poduzetništvo), ali nažalost sam brzo odustala od njega iako se u skorije vrijeme planiram ponovno upisati", otkrila je Arina.

Kada je postala mama, sve se promijenilo za 180 stupnjeva. Ispred nje je bilo maleno stvorenje i sve svoje slobodno vrijeme posvetila je njemu.

"Prvih šest mjeseci bilo je zahtjevno jer uz sve školske i kućne obaveze stvarno nisam stizala odvojiti vrijeme za sebe. Ali hvala mojoj mami koja je bila nježna prema meni i vodila me stopama majčinstva. Davala mi je korisne savijete, a opet i prostora da sama spoznam ulogu majke", rekla je.

Trudnoća nakon dva pobačaja

Arina ima dvije kćeri, Mašu i Noru. S Mašom je trudnoća bila neočekivana, ali Nora je bila pravi izazov. "Kada je Maša napunila godinu dana znala sam da želim još djece i ubrzo sam zatrudnjela, ali trudnoća je rezultirala spontanim pobačajem. Bila sam tužna, ali nisam očajavala i nakon par mjeseci sam opet ostala trudna.

Bila sam na sedmom nebu od sreće jer sam mislila da mi se takva ružna situacija neće ponoviti, ali jeste. Nosila sam blizance i dobila sam dijagnozu zadržani pobačaj. Jednostavno su se oko devetog tjedna prestali razvijati, ali su ostali u maternici.

Morala sam ići na prekid trudnoće i nakon nje sam postala jako tjeskobna. Javljale su mi se misli da možda stvarno više neću moći do kraja iznijeti trudnoću jer ni doktori nisu znali uzrok pobačajima. Napokon toga sam zatrudnjela s Norom, ali i to je bila visokorizična trudnoća. Odmah sam obavijestila nadređene na poslu i ostala kod kuće na očuvanju trudnoće.

Svakako, iskusiti majčinstvo po drugi put, bilo je sasvim drugačije. Već sam bila uhodana u rutine i dječje potrebe, pa sam bila opuštenija. Dojenje je išlo glatko, dohrana isto, spavanje još bolje. Više sam uživala u trenutku i nisam se brinula za svaku sitnicu. A bilo je posebno lijepo kada sam vidjela da je Maša jako brižna i strpljiva starija sestra. Cure se jako vole i dijele iste vibracije.

Osim podrške roditelja (uz mlađu sestru i brata), svakako bih izdvojila i podršku suprugove obitelji. Dobro su se snašli u novim ulogama, od samog početka su bili tu za nas. Mislim da je istina kad kažu da je za odgoj djeteta potrebno cijelo selo. Ja moje malo selo imam i jako sam zahvalna na tome", istaknula je mlada mama.