Mnogi Hrvati ostaju do tridesete godine živjeti s roditeljima jer nemaju posao ili nisu dovoljno plaćeni da bi mogli platiti najam, režije i hranu.

Jedna 23-godišnjakinja Hrvatica je na Redditu ispričala svoju priču kako bi čula mišljenje drugih korisnika društvene mreže. "Je li normalno živjeti s majkom u cimerskom odnosu? Živim s majkom u stanu. Od svoje dvadesete godine, otkad sam počela imati svoje novce, plaćam svoju polovicu režija. Znači, struja, voda, komunalije itd. Plaćam svu hranu koju pojedem, svu svoju robu perem odvojeno (tako i ona sa svojom). Ako je jedna od nas posudila ili potrošila novce za nešto na drugu, a da nije u pitanju čašćenje ili rođendan, obavezno vraćamo te pare jedna drugoj pa makar se radilo i o iznosu od samo par eura", napisala je.

"Trenutno perem sve suđe i održavam čistoću kuće jer majka ima bolesnog oca kojeg njeguje. Da to nije tako, onda bi trebalo biti pola - pola. Ona zadnjih nekoliko godina rijetko kad kuha i uglavnom ja kuham sve. Ali ona također i rijetko kad jede što ja skuham jer joj se ne sviđa što ja jedem. Ja pretežito jedem mesnu hranu za svaki obrok, a ona je skoro pa vegetarijanac. Tako da jedemo kompletno različitu hranu. Ona je od polovice dnevnog boravka napravila "kao svoj ured". Tamo ponekad i radi na kompjuteru, vježba jogu itd. Osim toga ima dvije sobe koje su joj uglavnom kao skladište ili za spavanje. Nemamo skoro nikad zajedničke obroke, a i rasporedi su nam totalno drugačiji", dodala je.

Na kraju je pitala korisnike Reddita za mišljenje: "Što vi mislite, je li ovo normalno ponašanje za majku i kćer? Kod svojih vršnjaka vidim da - ako i dalje studiraju, daleko su manje samostalni od mene, što je i normalno po meni, ali čak i oni koji ne studiraju, nego rade, i dalje ne moraju doma ništa plaćati, ili eventualno tu i tamo nešto sitno."

Čudan odnos

Nekima je njihov odnos pomalo čudan: "Okej mi je da plaćaš pola režija, ali nije mi normalno da sve radite odvojeno i da se sve računa u cent. Nekako mi je to previše formalno za majku i kćer. Ne znam kakav je vaš emocionalan odnos. Ako se inače super slažete i povezane ste, onda ne vidim problem. Svaka obitelj je različita."

"Dobiješ li ti zauzvrat samostalnost, pravo na privatnost, ne moraš joj polagati račune ako npr. prespavaš večer negdje itd.? Ako da, onda mi se to čini kao dobar odnos i zdraviji nego kod puno drugih studenata", napisala joj je jedna osoba.

Jednoj djevojci se taj odnos ne sviđa: "Pa meni osobno nije baš 'normalno' i drago mi je da nemam takav odnos sa svojom mamom, ali nije strašno ako su svi uključeni OK s time."

Bolje živjeti s cimerom

"Objektivno ne vidim problem u ovome. Sasvim OK način života. Ali subjektivno bi me takav način života dotukao. Jako držim do obitelji kao cjelinu i da svatko radi da unaprijedi kvalitetu života svih uključenih. Prije bih živio s nekom random osobom nego s vlastitom mamom u takvom odnosu. Ali vjerujem da su ti osjećaji produkt odgoja. Jer ne mogu ni zamisliti da bi mi roditelji tako nešto napravili", poručio joj je jedan muškarac.

Drugi smatraju da joj je ovo priprema za samostalan život: "S vremenom će ti vjerojatno ipak dosaditi takav život pa si probaj odrediti neki vremenski okvir kad bi se mogla odseliti. Ja se ne bih mogla zamisliti da kao odrasla osoba trajno živim sa starcima i da mi oni određuju što ću jesti i sl. To mi nije normalno. Tako da ova tvoja situacija mi izgleda kao dobra priprema za samostalni život."

I drugi žive s roditeljima

Javili su joj se i ostali Hrvati koji su u sličnim situacijama: "I ja živim jako slično, samo što je moja mama loše sa zdravljem tako da ni ne može raditi sve kućanske poslove, kuhati itd. Mislim da je ovo za režije u redu. Živite same vas dvije. Koliko sam shvatila tate nema u priči, što znači plaća roditelja manje, stoga je svakako bolje da vas dvije to dijelite. A za ovo sve ostalo, odrasla si, da se odseliš, opet bi morala to sve raditi, plus plaćati stan. Ovako se navikneš i dobro će ti kasnije doći. Ako ste u dobrim odnosima, to što ne jedete skupa ili svaka pere svoje rublje, ne treba predstavljati problem. Imaš barem neku svoju slobodu, bolje nego da živiš na grbači, ne zarađuješ i da joj moraš govoriti kud i s kim ideš, žicati novce i slično."

"Ako funkcionirate i slažete se, sve je to normalno, nije normalno za djecu koja ne pomažu roditeljima, koji ih samo sišu kao pijavice. To nije normalno, a bit ćeš jednog dana zahvalna jer majka želi od tebe napraviti samostalnu ženu. Ja nisam išao na fakultet, dogovorili smo se koliko treba dati u kuću, za režije, s vremenom se povećao iznos i nije mi uopće žao jer opet, to su moji roditelji, oni su mene 18 godina hranili. Vrijeme je da i ja za njih dam i pomognem", napisao je jedan mladić.

Zagrepčanka joj je opisala svoj život s roditeljima: "Slažem se za ovo pretjerano zaračunavanje, i sama sam bila u sličnoj situaciji donedavno. Platiti režije (ja sam svojima plaćala skoro sve režije, osim TV-a), ali ako kupim nešto, kupim da imamo to svi skupa. Tako i oni nešto kupe, ne zaračunavaju mi ništa (osim ako sam npr. na dijeti i naglasim da se ne diraju moji dijetalni keksi). Vodim se onom - ipak su mi to roditelji, platili su mi engleski, karate, plivanje, kupovali školski pribor, obleku, itd., retardirano mi je da im onda naplaćujem hranu ili npr. WC papir."

Majka dobro odgaja kćer

Neki smatraju to poučnom taktikom za djecu: "Bravo za mamu i bravo za tebe! Tako se tretira odraslo dijete kao odrasla osoba! Nema 'žrtvovanja', zamjeranja. Mama ti pokazuje primjerom kako žena može imati svoj život izvan uloge majke, a da pritom nema potrebu pobjeći od obitelji. Ti imaš priliku osjetiti dostojanstvo, slobodu i odgovornost odraslog čovjeka u sigurnom okruženju i bez previše stresa. Sve čisto, jasno i pošteno. Problem bi bio kad bi ti rekla, mama selim, a ona bi rekla - ne možeš, pa tko će meni onda financirati pola režija? Eh, to bi već bilo sr***."

"Ako nitko nikome ne smeta, ne vidim problem", "Meni to zvuči idealno - netko blizak i od povjerenja, znate granice, poštivate se. Super", "Skroz okej, računaj i to da ne plaćaš rentu. Prema tome, imaš svojih 300-500 eura više za trošenje. Mama te vjerojatno uči da budeš samostalna i ne ovisiš o drugima", glasili su neki komentari.

POGLEDAJTE VIDEO: Nigdje toliko dugo kao u Hrvatskoj mladi ne žive s roditeljima