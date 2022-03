Nicci i Kelsie Garlic upoznali su se još u srednjoj školi. Kad su se vjenčali odlučili su odmah imati djecu, no nakon tri godine pokušavanja i nekoliko krugova in vitro oplodnje, pomirlili su se s činjenicom da roditeljstvo možda nije za njih. Umjesto toga, par je udomio dvoje djece i brinuo se o njima, piše The Sun.

Prošlog mjeseca učiteljica je počela osjećati neobične bolove u trbuhu dok je još bila u školi. Kako je mislila da ju muči bubrežni kamenac, Nicci je otišla u bolnicu. Tamo su joj objasnili da je trudna skoro devet mjeseci. Nicci je posljednju menstruciju imala 2020. godine. Odmah je nazvala supruga.

Suprug je ostao u šoku

"Hej, nećeš vjerovati u ovo. Je*eno sam trudna. Ne samo da sam trudna, nego sam trudna 34 tjedna", rekla je Nicci svom suprugu preko telefona. Nicci je tada dijagnosticirana preeklampsija pa su liječnici htjeli da odmah rodi bebu. Na kraju je rodila sina carskim rezom deset sati nakon što je stigla u bolnicu.

"Ova beba je čudo za koje nismo znali da postoji. Saznali smo da čekamo dijete i porodila sam se u razmaku od desetak sati. Ovo je nestvarno", rekla je Nicci. Bračni par je pokrenuo GoFundMe stranicu kako bi prikupio novac jer Nicci nema plaćeni porodiljni i još uvijek se oporavlja od operacije.