Završile su Vinkovačke jeseni: Otkrijte zašto su Vinkovci destinacija za savršen vikend

Svake godine, na spoju ljeta i jeseni, Vinkovci ožive posebnim duhom svoje najslavnije manifestacije - Vinkovačkih jeseni. Jubilarno 60. izdanje, pod sloganom „Jeseni rumeni’ jabuka“, opet je okupilo preko sto tisuća posjetitelja koji su uživali u bogatom folkloru, vrhunskoj tradicionalnoj kuhinji i glazbi koja ukazuje na povijesnu i sadašnju važnost ove najveće slavonske smotre.

Trg bana Josipa Šokčevića - zeleni centar povijesti i kulture

Svaki posjetitelj Vinkovaca treba prošetati zelenim trgom nazvanim po banu Josipu Šokčeviću, čiji doprinos povijesti grada ostaje neizbrisiv. Gradski park osnovan 1868. godine sa spomenikom Svetog Trojstva, baroknom crkvom sv. Euzebija i Poliona, te okružen zgradama Brodske imovne općine i vinkovačke Gimnazije, pričaju priču o bogatoj prošlosti. Na trgu se nalazi i Gradski muzej, a samo korak dalje je rodna kuća Ivana Kozarca, idealna za dublje upoznavanje povijesti i kulture ovog grada. U razgled možete krenuti sami ali i uz lokalnog vodiča kojeg možete angažirati kontaktirajući turističku zajednicu Vinkovaca.

Foto: Nikola Zoko

Eno-gastro ruta - put kroz okuse i mirise Slavonije

Vinkovci, najstariji europski grad Europe (u kontinuitetu naseljen više od 8000 godina) uz bogatu povijest priča i svoju gastro priču. Upravo nju će vam ispričati i pomoći da je doživite svim čulima vodičica Tihana Jurić. Uz degustacije kulena, kulenove seke, slavonskog sira i rumenih pogačica poznatih kao 'poderane gaće', odlazite na putovanje pravih okusa gradskim ulicama. Na njima će vas dočekati ljubazni domaćini restorana Lu (kušajte pohani buncek, Gazdin burger), Genscher (svakako isprobajte obiteljsku platu) i Šokačkog stana, gdje možete kušati slavonski čobanac i ove jeseni svježe domaće kobasice. Petkom se u Vinkovcima jede tradicionalni fiš u restoranu Vatikan koji je često i mjesto za odličan večernji izlazak. Za vrhunac doživljaja tu je kušaonica destilerije Abelo (nalazi se uz Korzo), s nagrađenom medicom i slavonskim ginovima sa šljokicama.

Foto: Nikola Zoko

Tradicija na urbani način - modna scena Vinkovaca

Na vinkovačkom Korzu svakodnevno se susreću povijest i modernost. Tradicionalni elementi poput ručno rađenih kožnih prsluka i torbi obitelji Ivanković, pletiva po uzoru na stare rekle, te etno frizura koje promiče Kulturni centar Gatalinka, daju modnoj sceni svježinu i autentičnost. Ove radionice i brendovi čuvaju baštinu, a istovremeno je prilagođavaju suvremenim generacijama. Želite li vidjeti kako nastaju najljepši modni suveniri ovog grada zavirite u jednu od radionica (dolazak uz najavu).

Foto: Nikola Zoko

Vinkovci - grad koji ne spava i nudi noćni život za svakoga

I na kraju - kako posjetiti Vinkovce bez doživljaja noćnog života. Za one koji grad žele doživjeti na urban način tu je jedan od gradskih pubova. Orion Pub ili „Zeleni“ mali irski pub poznat je odličnom izboru piva i živim svirkama vikendom ili nešto moderniji Excellent Pub. Za one koji žele istinski urbani tulum, Hang Loose kafić je pravo mjesto za druženje i zabavu. Tamburaška glazba ne izostaje ni u popularnom restoranu Vatikan i na salašu Šokački stan, gdje glazba i gastronomski doživljaji čine savršenu kombinaciju za one koji vole tradicionalan provod u srcu Slavonije.

