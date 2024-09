Čemu služe crte na stražnjem staklu auta? Evo od čega su i kako funkcioniraju

Postoje mnoge značajke na automobilu koje imaju jasnu svrhu, ali provedite dovoljno vremena u jednoj i primijetit ćete stvari koji nemaju očitog objašnjenja. Što je to čudno na kontrolnoj ploči? Zašto postoji hrpa točkica na vjetrobranskom staklu? I čemu, zaboga, služe te crte na stražnjem vjetrobranskom staklu?

Imati nešto na prozoru što bi potencijalno moglo zakloniti vaš pogled tijekom vožnje, može se činiti kao pogreška u dizajnu, ali kada je u pitanju hladno vrijeme, upravo crte na stražnjem prozoru omogućuju veću vidljivost tijekom vožnje, piše IFL Science.

To je zato što su dio sekundarnog, odnosno stražnjeg odmrzivača automobila. Crte su zapravo tanke žice izrađene od metala i smole.

Zašto ponekad ne rade?

Ako primijetite da vam se stražnje staklo ne odmagljuje iako ste pritisnuli gumb za odleđivanje, postoji nekoliko stvari koje možete poduzeti.

Za početak, provjerite je li vam pregorio osigurač, budući da odmrzivači mogu trošiti prilično velike količine energije.

Ako vam je pregorio osigurač, riječ je o prilično jednostavnom problemu jer je zamjena istog posao koji možete napraviti bez pomoći automehaničara.

Drugi potencijalni problem do kojeg može doći jest kvar na samim crtama. Do toga može doći ako su one nalijepljene na površinu stakla. Takve crte su osjetljivije na oštećenja.

Njihova oštećenja prekidaju strojni krug te stoga ne uspijevaju provoditi toplinu. Takva oštećenja mogu se popraviti specijaliziranim alatima ili uz pomoć automehaničara.

Posljednji potencijalni problem je kvar elektrike u gumbu za odleđivanje. Riječ je o najozbiljnijem kvaru koji će zahtijevati odlazak kod automehaničara.

