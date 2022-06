Povijest Pule seže još u prapovijest te se nastavlja kroz antičko doba, srednji vijek, renesansu i nadalje. Grad je to u kojemu se isprepliću brojne kulture i tradicije, a njegova bogata kulturna povijest samo je jedna od stvari koja privlači brojne turiste.

Najpoznatiji simbol Pule je njezin rimski amfiteatar, poznat kao pulska Arena. Ovaj amfiteatar je najbolje sačuvani primjer rimskog amfiteatra na svijetu, a u njemu su se nekada vodile gladijatorske bitke, borbe sa životinjama te se zabavljala brojna publika. Danas ondje posjetitelji svake godine mogu gledati Festival igranog filma te razgledati izložbe. Pulska arena je čak dospjela i u Guinnessovu knjigu rekorda zbog 800 kg teške kravate kojom je omotana 2003. godine kao umjetnička instalacija. Kravata duljine 808 metara krasila je amfiteatar.

Dvojna vrata su također važan dio grada jer se prolaskom kroz njih ide ravno ka Arheološkom muzeju i tunelu Zerostrasse. Također, ono što se svakako isplati je proći kroz Zlatna vrata, koja kriju mnoge povijesne tajne i događaje. Od tih vrata su brojni ratnici kretali u svoje osvajačke pohode diljem Europe i svijeta. Iako Zlatna vrata i danas izgledaju lijepo i očuvano, ona su zapravo stara više od 2000 godina. To mjesto danas predstavlja atrakciju turistima što dokazuje i njegova frekventnost.

Također treba napomenuti i da se Pula može pohvaliti jednim od najbogatijih i najposjećenijih akvarija u cijeloj Hrvatskoj. Pulski akvarij se nalazi u austro-ugarskoj tvrđavi Verudele.

Pula je jako dobra opcija za odsjesti ako želite posjetiti i Rovinj u kojemu su cijene smještaja i hrane dosta skuplje u odnosu na Pulu, a gradovi su međusobno udaljeni oko 37 km, 40-ak minuta vožnje autom. Također kada ste već u Puli, morate posjetiti i Nacionalni park Brijune. Brijuni su od Pule udaljeni samo šest kilometara, a brod iz Fažane vozi svakodnevno.

U serijalu Netov vodič po Jadranu ćemo u razgovorima s lokalcima otkriti koje su to bitne lokacije za posjetiti u gradu, koje restorane trebate posjetiti, kao i koju hranu probati i po kojoj cijeni, a istražit ćemo za vas i na koje troškove možete računati za smještaj za jednu noć.

Ne brinite, mi smo tu da vam olakšamo pripremu putovanja. Vežite se, krećemo!

Cijene smještaja

Provjerili smo cijene smještaja u hotelu i u privatnom smještaju ovog grada kako biste dobili predodžbu koliko bi vas moglo koštati noćenje.

Ograničen budžet

Ako imate određeni budžet i ne želite potrošiti previše novca na smještaj, već na uživanje i dodatne aktivnosti, a pri tome vam nije važna veličina apartmana, dobra vijest je ta da na stranici Booking.com možete pronaći potpuno opremljene apartmane za dvije osobe u blizini pulske Arene u iznosu od 339 kuna do 408 kuna po noći u jeftinijoj verziji smještaja.

Po cijeni od 339 kuna po noći možete dobiti moderno uređen studio apartman u centru Pule za dvije osobe od 20 m², koji uključuje kuhinju, spavaću sobu, kupaonicu i Wi-Fi te se nalazi na 1 km udaljenosti od svih važnih atrakcija u gradu Puli, dok za cijenu od 408 kuna po noći možete dobiti također moderno uređen apartman od 23 m², koji se isto nalazi u blizini pulske Arene, a uključuje spavaću sobu, kupaonicu, kuhinju i besplatni Wi-Fi. Ove cijene odnose se za vikend u lipnju.

Neograničen budžet

Ako nemate ograničen budžet te želite noć provesti u hotelu koji se nalazi na 1 minutu hodu od plaže, u Park Plaza Histria Pula hotelu s 4 zvjezdice možete rezervirati standardnu dvokrevetnu sobu s balkonom za dvije osobe s uključenim doručkom za 1729 kuna. Ove cijene odnose se za vikend u lipnju.

Ako želite noć provesti u novootvorenom Grand Hotelu Brioni s 4 zvjezdice, koji je dio grupacije Radisson Collection, Premium sobu s pogledom na more i uključenim doručkom ćete za jednu noć platiti 3985 kuna. Ove cijene odnose se za vikend u lipnju.

Gdje početi s obilaskom grada?

Pulski gradonačelnik Filip Zoričić i direktorica Turističke zajednice grada Pule Sanja Cinkopan Korotaj otkrili su nam lokacije u Puli koje svatko treba posjetiti, kao i restorane i obroke u jeftinijoj i skupljoj varijanti, ovisno o vašem budžetu.

NET.HR: Koja lokacija u gradu je idealna za početak obilaska grada?

DR.SC. ZORIČIĆ: Zasigurno centar grada, počevši od rive, preko Arene, Zerostrasse, Giardina, tržnice, Zlatnih vrata, foruma i Kandlerove do Kaštela. To je dnevni boravak grada.

Restorani koje treba posjetiti

NET.HR: Gdje se može pojesti nešto za doručak i po kojim cijenama u jeftinijoj i skupljoj varijanti?

CINKOPAN KOROTAJ: U Puli doručak možete pojesti u raznim objektima kao npr. u Pulačinki, Bistrou Sydney, Agripina street foodu, Ožujsko pubu Zaobilaznica, Street food Two, na Tržnici, u Mlinaru, Brionki, u Alighieriju.

Cijene doručka kreću se npr. za pecivo u Brionki ili Mlinaru za 5 kuna ili kroasan u Pan Peku za 10 kuna, dok se svi doručci u Sydneyu mogu pojesti za npr. 35 kuna ili u Alighieriju bogatije marende od 40-65 kuna.

NET.HR: Koje restorane biste izdvojili s najboljom ponudom hrane za ručak i večeru te što preporučujete da se svakako treba probati?

CINKOPAN KOROTAJ: Većina restorana ima dobru ponudu hrane pa je teško izdvajati najbolju ponudu, ali npr. u restoranu hotela Amfiteatar (Zembie's), u Alighieriju, Kantini, Boccaporti, Bonaci, Kažunu, Valli, može se pojesti dobar ručak ili večera te bismo posebno istakli restoran novootvorenog Grand hotela Brioni gdje je moguće uživati u delicijama i slow foodu, kao i restoran Ribarska koliba koji je uvršten u Michelinov vodič.

Osim toga u Bonaci možete ručati ili večerati primjerice Tuna steak za 155 kuna ili rižoto i tjesteninu, poput fuža s raznim dodacima po cijenama od 95 do 130 kuna. U restoranu Alighieri možete pojesti fuže sa šugom za 55 kuna, marinirani lungić s pancetom i špadeliranim povrćem za 98 kuna, lignje sa žara s blitvom i krumpirom za 93 kune, vege tortilje za 45 kuna. U konobi Boccaporta možete pojesti teletinu pod pekom za 110 kuna ili primjerice domaću istarsku paštu sa šugom za 60 kuna.

Lokacije za istraživanje grada

NET.HR: Prilikom istraživanja grada za koje lokacije biste rekli da se ne smiju propustiti?

DR.SC. ZORIČIĆ: Lokacije koje se svakako trebaju posjetiti su Arena, Kaštel s liftom, malo rimsko kazalište, Zlatna vrata, Augustov hram i forum, Aquarium Pula u tvrđavi.

To je povijesni i interaktivni obilazak uz sve atrakcije na moru, male muzeje i galerije te povijesni i arheološki muzej. Cijeli grad je grad muzej i kao putovanje kroz vrijeme od Rima do mletačke i austrijske povijesti do danas.

CINKOPAN KOROTAJ: Ulaznica za Arenu iznosi 70 kuna za odrasle, 35 kuna za djecu te 35 kuna za studente. Popust je i za grupe uz najavu.

Noćni život

NET.HR: Ako bi se posjetitelji odlučili noć završiti uz koktel, koliko bi platili jedan koktel te gdje mogu probati najfinije koktele u gradu?

CINKOPAN KOROTAJ: Ako želite popiti dobar koktel možete ga popiti u Uliksu, Actors studiju, Pietas Iulii, Zeppelinu, Cvajneru, Caffe baru Dvojka, Bassu, Cuba Libre, E & D, Lounge baru Bonaca. Cijene koktela primjerice u restoranu i lounge baru Bonaca su za Mojito 55 kuna, Hugo 65 kuna i Aperol 65 kuna.

Summa summarum troškova

Na kraju vam donosimo okvirne iznose troškova jednog noćenja u Puli uz troškove hrane.

U skromnijoj varijanti bi vas noćenje izašlo 339 kuna, pecivo za doručak u Brionki 5 kuna, za ručak bi vas fuži sa šugom koštali 55 kuna, a ako biste se za večeru odlučili probati lignje sa žara s blitvom i krumpirom u restoranu Alighieri, platili biste ih 93 kune. Slasni vafli u slastičarnici Pulačinka bi vas koštali oko 50 kuna. Ulaznicu za Arenu biste platili 70 kuna za odrasle ili 35 kuna ako ste student. Na kraju večeri bi vas Mojito u restoranu i lounge baru Bonaca koštao 55 kuna. Iznos noćenja zapravo dijelite s drugom osobom. Sveukupno biste potrošili 667 kuna ili 497 kuna ako dijelite troškove noćenja.

U neograničenoj varijanti biste noćenje u hotelu s uključenim doručkom platili 1729 kuna. Bogatiji doručak biste u restoranu Alighieri platili oko 65 kuna. Ako biste se odlučili za ručak u konobi Boccaporta pojesti teletinu pod pekom, platili biste ju 110 kuna, a ako biste za večeru otišli u restoran Bonaca na Tuna steak, platili biste ga 155 kuna. Vafli ili palačinka u Pulačinki bi vas koštali oko 50 kuna. Ulaznica za Arenu 70 kuna, a koktel u jednom od poznatih cocktail barova biste platili oko 65 kuna. Vaš cjelokupni iznos troškova bi bio oko 2244 kuna.