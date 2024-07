Veselite se dugo iščekivanom godišnjem odmoru i onda, kad izdvojite paprenu svotu za smještaj u drugoj državi, a imajući u vidu da ni put nije besplatan, očekujete u najmanju ruku pristojan apartman u blizini plaže. Nažalost, stvarnost se ponekad razlikuje od očekivanja. Tako su turisti iz Poljske podijelili svoja negativna iskustva s ljetovanjem u Hrvatskoj.

TikTokom kruži kratak videoisječak koji je, prvotno na svojem profilu, objavila Poljakinja koja navodno ljetuje na našoj obali. Korisnica pod imenom Sweetdream13 u svega je pet sekundi dala do znanja kako se nije baš lijepo provela u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentari nezadovoljnih turista

Na snimci je djevojka fokusirala ogromne i strme stepenice koje vode do plaže, a u opisu videa napisala: "Tri minute do plaže, ali ste u Hrvatskoj", sugerirajući da će povratak do apartmana trajati znatno dulje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njezinu objavu komentirali su turisti sa sličnim dojmovima. I oni su, kako tvrde, ljetovali kod nas, ali nisu bili zadovoljni koječime.

"Ja sam imao apartman na brdu, trebalo mi je pola sata do plaže", "Kad sam bila na moru, do plaže je trebalo prijeći 300 stepenica", "Najgora stvar je nositi ležaljke i torbe", "Najgore je što su ulice uske i jedva možeš disati koliko je zagušljivo", samo su neki od komentara drugih poljskih turista.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Australsku influencericu skupo je koštala šetnja Dubrovnikom u badiću