S problemom gubitka prtljage na dnevnoj bazi i visokim cijenama, sasvim je normalno da se neki ljudi pokušavaju ukrcati u zrakoplov samo s ručnom torbom. Međutim, uvijek postoje vrlo niska ograničenja težine za te torbe i ljudi se nađu u problemu zbog preteške prtljage.

Jedan od načina da to pokušate izbjeći je da nosite što više slojeva, a upravo su to učinile dvije djevojke iz Australije kako bi izbjegle plaćanje pristojbe. Njihova ručna torba bila je preteška.

Premašile ograničenje težine

Prema izvješćima, dvije 19-godišnjakinje vraćale su se s putovanja iz Melbournea u Adelaide u Australiji. Budući da su njihove torbe premašile ograničenje težine od 6,8 kg, odlučile su nositi više slojeva odjeće kako bi izbjegle dodatne troškove. Adriana Ocampo, djevojka koja je video objavila na TikToku, čak je sakrila iPad u hlače.

Rekla je: "Potpuno sam izvadila stvari iz kofera, do te mjere da su u njemu bile samo tri stvari - par cipela, par čarapa, torba i možda par traperica." Trudile su se nositi što više slojeva.

Video na TikToku pokazao je kako se Ocampo smije dok stavljaju na sebe majice i jakne. Međutim, plan im se izjalovio kada su ih službenici obavijestili da se na taj način ne mogu ukrcati na let. Rečeno im je da moraju ukloniti dodatne slojeve i platiti kaznu od 37 eura. “Prije nego što smo krenule na let, rekli su mi, 'Žao nam je, ne možemo te pustiti na let'. Čim sam sjela, počela sam trgati sve svoje slojeve i trpati ih u torbu, a moja prijateljica je cijeli let sjedila u svojih sto slojeva.”

Nisu to očekivale

Nisu mislile da će njihova prtljaga biti vagana. Putnice su izrazile razočaranje ne samo zbog toga što je njihov prethodni let bio otkazan, već i zbog toga što su morale platiti dodatnu naknadu. Priznale su da nisu očekivali provjeru težine svoje prtljage, a jedna djevojka je premašila 12 kg. "Svaki drugi put kad sam letjela s njima, nisu provjeravali."

Jetstar je naglasio da je važna pravednost prema svim putnicima. Naveli su da provođenje ograničenja ručne prtljage osigurava dovoljno prostora za svačije stvari i pridržava se sigurnosnih zahtjeva.

Ovo nije prvi put da je netko pokušao isti trik kako bi izbjegao naknade za prtljagu, ali postoji toliko tajni o avionima, uključujući i ona zašto su sjedala gotovo uvijek plava, piše Brightside.