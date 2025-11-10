Ovo selo inspiracija je za poznati film: 'Ljudi se vraćaju da bi doživjeli čaroliju'

"Ako Švicarska ima katalog 'najljepših sela', Lauterbrunnen bi sigurno bio na naslovnici. Ovo bajkovito selo, ušuškano duboko u dolini između strmih litica Alpi i zelenih pašnjaka, izgleda kao da ga je netko naslikao za fantastični film – i to nije slučajno", piše redakcija Putoholičari.hr.

Upravo u Lauterbunnenu autor J.R.R. Tolkien pronašao je inspiraciju za Rivendell, mitski dom vilenjaka u Gospodaru prstenova.

Leuterbrunnen nije tipično alpsko selo, naglašavaju autori. Dolina je toliko strma da izgleda kao ogromna kamena čaša, iz koje se prelijevaju slapovi – njih čak 72.

Najpoznatiji je Staubbachfall, gotovo 300 metara visine, koji se u sumrak pretvara u zlatnu maglicu.

No pravi dragulj su Trümmelbachfälle – moćni slapovi skriveni unutar same planine, dostupni kroz sustav tunela i mostova. Zvuk bujice koja tutnji kroz stijenu? To se ne zaboravlja.

Foto: Putoholicari.hr

"Šetnja kroz Lauterbrunnen djeluje kao da ste zakoračili u kadar filma – sve je savršeno mirno, uredno i nestvarno lijepo", opisuju.

Drvene kuće s cvijećem na balkonima, livade i pogled na snježne vrhove Jungfrau, Möncha i Eigera stvaraju prizor koji izgleda previše savršeno da bi bio stvaran.

Britanski pisac J.R.R. Tolkien prošao je kroz ovu dolinu 1911. godine, još kao student na putovanju po Švicarskoj. Ono što je tada vidio – slapove, tišinu, strme litice i osjećaj izdvojenosti od svijeta – kasnije je prenio u opise Rivendella.

Filmski Rivendell možda je sniman na Novom Zelandu, ali ideja je rođena upravo ovdje, među švicarskim liticama i oblacima.

Lauterbrunnen je jedno od onih mjesta koja se ne “odrađuju” – nego se doživljavaju.

I zato mu se ljudi vraćaju. Ne da bi vidjeli nešto novo, nego da bi ponovno osjetili čaroliju.

