Gdje ste planirali pobjeći ovaj vikend? Možda na more, na kavu ili pak u susjednu Sloveniju od koje nas dijeli mali broj kilometara, a ima toliko toga za ponuditi po pitanju prirodnih ljepota. Od lječilišta i planina do romantičnih rijeka i jezera koja će vas oboriti s nogu, u nastavku donosimo 23 izletišta koje možete posjetiti, a koja vas uz to neće koštati puno. Jeste li spremni?

Koja mjesta posjetiti u Sloveniji?

U nastakvku donosimo neke od najljepših mjesta koje možete posjetiti u Sloveniji, a koja vas neće ostaviti ravnodušnima. Koliko su neka od njih romantična, dokazuje činjenica da su neki parovi ondje imali i vjenčanje.

Otok Bled

Bled je jedno od najpoznatijih i najposjećenijih atrakcija u Sloveniji. U pitanju je jezero ledenjačkog podrijetla, ali neka vas ne zavara riječ ledenjačko jer je jezero iznenađujuće toplo. Razlog tome je taj što se puni vodom iz nekoliko termalnih izvora. Izgledom nalikuje bajci, zbog čega je mnogima upravo Bled idealna destinacija za prosidbu ili za zadiviti djevojku. Njegovim središtem dominira otočić na kojem se nalazi stara barokna crkva.

Osim toga, Bled koji je okružen Julijskim Alpama, odličan je i za ljubitelje aktivnog odmora pa tako ondje možete voziti bicikl, planinariti, voziti se kajakom i kanuom, a moguće je dogovoriti i jahanje.

Zvono koje ispunjava želje

Na prekrasnom jezeru nalazi se i mali otočić, taj mali otočić je jedini prirodni otok u Sloveniji na kojem nalazi crkva Marijinog Uznesenja sagrađena u 17. stoljeću. Samu crkvu možete obići uz nadoplatu te se popeti na 54 metara visok zvonik. A što je sa zvonom? Na vrhu crkve postoji zvono za koje mnogi govore da ispunjava želje. Papa je 1534. godine blagoslovio zvono te se vjeruje da zbog Papinog blagoslova zvono ispunjava želje vjernicima.

Jelenov greben

Jelenov greben smješten je u podnožju prekrasne Olimske gore dom pitomih jelena. Na imanju od osam hektara dočekat će vas krdo jelena, košuta i moćnih muflona koji su postali glavna atrakcija ovog mjesta.

Zanimljivo je da se vlasnici Jelenovog grebena bave i uzgojem šampinjona pa zbog toga ovdje možete probati brojne specijalitete koji mirišu na najbolju bakinu kuhinju, a ako vas miris bakine kuhinje i prekrasne životinje zadrže na ovom mjestu dulje od očekivanog, imate mogućnost prespavat u rustikalnim sobama koje su dobile ime po njihovim kćerima imena Rebeka i Karolina.

Slap Peričnik

Romantika i čista priroda su definitivno riječi koje mogu opisati ovaj slap koji se nalazi u nacionalnom parku Triglav u dolini Vrata, u blizini mjesta Mojstrana. Iako ga nazivamo slap Peričnik, zapravo je riječ o dva slapa. Gornji Peričnik koji je visok 16 metara i Donji Peričnik koji se svrstava među veće vodopad eu zemlji sa svoja 52 metra. Ako poželite obići Peričnik, odjenite adekvatnu odječu jer je staza mokra i skliska, a ako putem ogladnite, u Koči pri Peričniku sjednite i probajte neke od slovenskih specijaliteta.

Postojnska jama

Postojnska jama nalazi se u jugozapadnoj Sloveniji, a na ovom je području jedinstven podzemni kompleks galerija, tunela i dvorana koje se protežu na 20 kilometara jed. Sastoji se od tri fascinantne razine:

Najniža razina gdje prolazi rijeka Pijuka

Na srednjoj razini se odvija svakodnevni život jame s njenim posjetiteljima

Na najvišoj se kreću uglavnom speleolozi

Njena prosječna temperatura je 9,4 stupnja pa ponesite toplu odjeću.

Predjamski dvorac

Uklesan u 123 m visokoj litici, Predjamski dvorac je najveći špiljski dvorac na svijet, smješten u selu Predjama i devet kilometara od Postojnske jame. Radi se o srednjovjekovnom dvorcu koji iza sebe ima tradiciju od 800 godina, a osim tradicije, ostavlja i romantičan doživljaj na svoje posjetitelje. O koliko se romantičnoj lokaciji radi, svjedoči činjenica da ga neki odabiru za svoju ceremoniju vjenčanja.

Iako je ovaj dvorac imao broje vlasnike, najpoznatiji od njih je bio Erazmo Predjamski kojeg zovu slovenskim Robin Hoodom jer je od bogatih krao da bi davao siromašnima. Najposjećeniji je u osmom mjesecu jer se tada održava Erazmov viteški turnir koji okuplja moderne viteze iz cijelog svijeta.

Lipica

Poseban je doživljaj posjet slovenskoj ergeli lipicanera u Lipici na Krasu gdje se možete bolje upoznati i družiti s rasnim konjima, ali i puno toga naučiti. Poput toga da se lipicanci ždrijebe sa sivom bojom dlake koja u dobi od osam do deset godina postane potpuno bijela ili da je pod vlašću austrijskog cara Leopolda I. Smještena blizu granice s Italijom, a ujedno je najvažniji slovenski konjički centar iz kojeg potječu svjetski poznati konji lipicaneri. Posjetom ove farme upoznat ćete prekrasnu povijest ovog kraja.

Jezero Jasna

Jezero Jasna se nalazi nadomak Kranjske Gore, vrlo popularne skijaške destinacije, a radi se o dva manja povezana umjetna jezera koja izgledaju nevjerojatno. Jezero Jasna blagoslovljeno je upečatljivom pozadinom vapnenačkih planina koje uglavnom čine planine Prisank i Razor. Oko jezera ima i nešto komercijalnih aktivnosti. Ljeti je moguće na supu ploviti po jezeru, plivati ​​ili uživati ​​u ručku uz jezero. U proljeće, zimi i jesen ugodno je šetati oko jezera i uživati ​​u panoramskom pogledu na planine.

Ljeti je pogodno za kupanje, a možete se okušati i u ribolovu.

U blizini jezera Jasna postoji mnogo planinarskih staza, uključujući stazu dolinom Krinice do Koče u Krnici i stazu Slemenova Špica koja počinje na prijevoju Vršič. Iz obližnjeg sela Gozd Martuljek možete pješačiti do Martuljkovih slapova ili se odvažiti na šetnju do doline Vrata i slapa Peričnik.

Šmartno

Mali, ali slatki, Šmartno je definitivno jedno od najsimpatičnijih mjesta na koje ćete se rado vraćati. Naselje je izgrađeno na ostacima rimskog uporišta, a u pisanim se izvorima prvi put spominje 1317. godine. Proglašeno je i spomenikom kulturne baštine. Karakteriziraju ju brežuljci, vinogradi i slikovite stare kuće, a upravo zbog toga je nevjerojatno koliko podsjeća na Toskanu. Osim što možete uživati u prekrasnom krajoliku, jednako se možete opustiti i u visokom turizmu.

Škocijanske jame

Škocjanske jame spadaju među najveće podzemne kanjone u svijetu, a zbog iznimne ljepote i jedinstvenog ekosustava, UNESCO ih je uvrstio na popis svjetske baštine te su jedini spomenik u Sloveniji upisan na UNESCO – vu listu. Razgled jame traje oko 2 i pol sate, a nije ih moguće obići s dječjim ili invalidskim kolicima. U njima vas čeka 500-tinjak stepenica i temperatura od 12 stupnjeva.

Dolina Soče

Susret mnogi opisuju kao čistu meditaciju. Njezin tok prema Jadranskome moru koji započinje u nacionalnom parku Triglav, a u svojih 137 kilometara stvara predivne prizore koji malo koga mogu ostaviti ravnodušnim. Susret mnogi opisuju kao čistu meditaciju. Njezin tok prema Jadranskome moru koji započinje u nacionalnom parku Triglav, a u svojih 137 kilometara stvara predivne prizore koji malo koga mogu ostaviti ravnodušnim. Za Soču kažu da nijedna fotografija ne može dočarati njezinu ljepotu te da je bolja uživo.

Nacionalni park Triglav i Bohinj

Nacionalni park Triglav je nazvan po najvišem vrhu Slovenije, gori Triglav. Iako se u sklopu Nacionalnog parka Triglav nalazi istoimeni najviši vrh Slovenije od 2864 metra, to ne znači da je posjet ovom prirodnom fenomenu samo za iskusne planinare. Ovdje se ima štošta raditi. Šetati uređenim stazama, kanjonom Vintgar, uz rijeke i slapove ili možete posjetiti jezero Bohinj.

Koje gradove posjetiti u Sloveniji?

Iako mala, postoji veliki broj Slovenskih gradova koje možemo posjetiti tijekom izleta u našu susjednu Sloveniju, a neki od njih su Celje, Piran, Koper, Ptuj i naravno, Ljubljana. Od dvoraca, fine hrane i i povijesnih znamenitosti, sve to možete vidjeti tijekom posjeta ovim gradovima, a više o njima saznajte u nastavku.

Ljubljana

Glavni grad Slovenije je udaljen samo 130 kilometara od Zagreba, a slovenska prijestolnica je idealno odredište za jednodnevni izlet te nećete požaliti ni ako tamo odlučite prespavati. Prije nekoliko godina zbog svojih parkova i zelenila bila proglašena Zelenom prijestolnicom Europe, a osim po zelenilu, poznata je i po mostovima na rijeci Ljubljanici i Ljubljanskom dvorcu s kojeg puca pogled na cijeli grad.

Prije nekolkikob godina je britanski Telegraf stanovnike Ljubljane okarakterizirao kao samopouzdane, izrazito raspoložene, tolerantne i vrlo gostoljubive domaćine, zbog čega bi vam boravak ondje mogao biti ugodniji. U Ljubljani se može pronaći za svakog ponešto. Od veličanstvenog dvorca, izvrsne gastronomije pa do prekrasnih parkova i šetnjica.

Celje

Celje je treći najveći grad u Sloveniji gdje možete posjetiti romantični dvorac, srednjovjekovna gradska vrata, arheološko nalazište ispod Kneževog dvora, a što se tiče hrane, malo koga ostavlja gastronomska ponuda kojom Celje raspolaže.

Celje je sa svojom atraktivnom gradskom jezgrom, Celjskim dvorcem i zelenim oazama savršeno za obiteljske doživljaje. Dječje radionice, koncerti u dvoranama i na otvorenom, kazališne i plesne predstave, likovne izložbe, gastronomski eventi… razlozi su što naš grad uz rijeku Savinju doživljava pravi turistički procvat“, poručila je je mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda za kulturna događanja i turizam za Let's Discover Croatia.

Koper

Glavni grad slovenskog dijela Istre i jedini lučki grad na 47 kilometara dugoj obali Jadranskog mora u Sloveniji. Prilikom posteta Koperu, na svakom koraku vidjet ćete utjecaje stare Grčke, Rimljana, Venecije, a Koper se smatra jednim od najstarijih mjesta u Sloveniji gdje se bogata povijest počela ispisivati u srednjem brončanom dobu. Ondje možete prošetati Titovim trgom, istražiti Pretorsku palaču i popeti se na zvonik Campanile gdje ćete uživati u panoramskom pogledu.

Ptuj

Ptuj je udaljen samo sat vremena od grada Zagreba, a riječ je o neprekidno naseljenom slovenskom gradu. Vladali su njime brojni narodi i vladari među kojima se ističu Kelti koji su upravo ovdje pronašli dom za vrijeme željeznog doba i Rimljani koji su ga u 1. stoljeću prije Krista pretvorili u jedno od svojih važnih trgovačkih središta. U ovom simpatičnom gardu možete posjetiti Ptujsku klet, najstariji vinski podrum još iz 1239. godine, a nakon toga se možete okušati u vožnji biciklom ili aktivnosti poput nordijskog hodanja sa štapovima te se počastite u restoranu Ribič.

Piran

Piran je povijesni lučki grad smješten na uskom poluotoku. S Klasičnim srednjovjekovnim zidinama i nizom aktivnosti u blizini, idealno je mjesto za izlete. Provedite vrijeme lutajući uličicama Pirana uživajući u umjerenoj klimi i venecijanskoj arhitekturi. Odličan pogled na cijeli grad je s vrha 400 godina starog zvonika, koji je umanjena replika zvonika sv. Marka iz Venecije. Kao i venecijanski zvonik, izgrađen je odvojeno od crkve, a za razliku od venecijanskog, piranski nema dizalo.

