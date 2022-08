Barbie (29) iz Argentine radi kao stjuardesa za La Azafatu i redovito dijeli svoje najbolje savjete i tajne s putovanja svojim tri milijuna pratitelja na TikToku.

Iako se čini da iako je Venecija možda jedan od najromantičnijih gradova na svijetu, također je jedan od najstrožih kada su u pitanju kazne za turiste.

Stjuardesa je podijelila neke od bizarnih stvari zbog kojih biste mogli dobiti pozamašnu kaznu dok ste na odmoru u Veneciji, od hranjenja golubova do sjedenja na krivom mjestu.

Video šokirao mnoge

U snimci koju je Barbie podijelila sa svojim pratiteljima, a koja već ima više od 7,4 milijuna pregleda i 564.400 lajkova, vidi se kako istražuje kanale u Veneciji. Otkrila je da stvari kao što su hranjenje golubova, sjedenje na spomenicima i kupanje u kanalima mogu dovesti do ogromnih kazni.

Grad Venecija u Italiji poznat je po tome što je skupo mjesto za turiste, a tijekom ljeta postaje preplavljen posjetiteljima. Prosječna cijena šalice kave u centru grada je oko 4 funte (35 kuna), a ako odlučite sjesti dok pijuckate piće, možda ćete morati platiti i više. Pametni turisti uvijek preporučuju jesti, piti i kupovati dalje od turističkih lokacija kao što je poznati Piazza San Marco (Trg svetog Marka) jer su cijene puno niže, ali kava i suveniri nisu jedine stvari na koje turisti izdvajaju novac u popularnom odredištu za odmor, rekla je Barbie, koja je otkrila svakodnevne stvari koje vas mogu izluditi novčanom kaznom u plutajućem gradu.

Ograničenja u Veneciji

U svom TikTok videu zastala je kod informativnog znaka, upozoravajući korisnike na ograničenja koja možda nisu primijetili.

U videu je rekla: "Znate li da vas u Veneciji mogu kazniti za ovo... 'Zabranjeno je roniti i plivati ​​u kanalima. Kazna 350 € (2630 kuna). Zabranjeno je sjediti na podu, stepenicama, spomenicima ili uz kanale, a čak i jesti i piti. Možete sjediti samo na klupama. Kazna od 100 do 200 € (750 do 1500 kuna). Zabranjeno je bacati smeće na pod, kazna je 350 € (2630 kuna). Zabranjeno je hraniti galebove i golubove. Kazna od 25 do 500 € (187 do 3757 kuna). Zabranjeno je voziti bicikl i rolati se, kazna je 100 € (750 kuna)."

Njezini pratitelji su ubrzo rekli svoje mišljenje o tome: "Sve je zabranjeno. Ne želim više ići."

"Možeš li treptati?", komentirao je drugi korisnik. "Gledaš u nebo -100 - 500€ (750 do 3757 kuna)", našalio se treći.

Ostala ograničenja uključuju da se morate držati desne strane dok hodate u blizini vodenih puteva, ne smijete hodati u kupaćim kostimima, a turistima je zabranjeno kampirati u gradu. Iako se pravila mogu činiti neopravdano stroga, napori Venecije da na ulicama ne bude smeća i grafita pomogli su u očuvanju grada za uživanje svih, piše Daily Mail.