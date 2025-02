Pilot otkrio ima li papučicu za gas pa šokirao priznanjem: 'I mi koristimo Google...'

Za većinu ljudi odlazak na odmor obično znači samo uživanje u letu do destinacije, koji je često ugodno iskustvo. Ukrcate se u avion, a zatim stignete na odredište spremni za zabavu. Međutim, za pilote, svaki let predstavlja veliku odgovornost.

Da bi se postalo pilotom, potrebno je mnogo godina posvećenosti, dobra prostorna orijentacija i sposobnost snalaženja u stresnim situacijama. Bivši vojni veteran iz SAD-a, koji je postao komercijalni pilot, dijeli svoja iskustva iz kokpita na TikToku i odgovara na pitanja putnika, piše Mirror.

Pilot pojasnio sustav kočnica u avionu

Jedan znatiželjni pratitelj pitao ga je ima li zrakoplov pedalu za gas poput automobila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imamo pedale s obje strane, s lijeve i desne strane. Imamo ih dvije – jednu za desnu nogu i jednu za lijevu, ali te pedale upravljaju kormilom koji služi za upravljanje smjerom. Također se pomiču prema naprijed kako bismo mogli kontrolirati kočnice. Na lijevu pedalu stisnemo za lijeve kočnice, a na desnu za desne kočnice. To nam pomaže u upravljanju smjerom ili kada želimo usporiti pri slijetanju. Ima puno prekidača i gumba, ali nema pedale za gas", pojasnio je pilot.

Objašnjavajući kako piloti pokreću zrakoplov, otkrio je da se za ubrzanje koristi ručno upravljana potisna poluga.

"Obje guramo prema naprijed – jednu za lijevi motor, a drugu za desni", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako zrakoplov ima tri ili četiri motora, koristi odgovarajući broj poluga. Pilot je također ispričao da se vjetrobranska stakla u avionima razlikuju od onih u automobilima. Rekao je da su vjetrobranska stakla podijeljena na dva dijela, omogućujući pilotu i kopilotu da koriste vlastite strane prozora i neovisno upravljaju brisačima za svako staklo. Također je napomenuo da je jedina razlika između kapetana i prvog časnika ta što kapetan ima posljednju riječ u donošenju odluka, no obojica zajedno upravljaju zrakoplovom.

I piloti koriste Google

U drugom videu, pilot je podijelio da ga putnici često pitaju za informacije o letu s aerodroma. Pilot je priznao da često mora koristiti Google kako bi pronašao informacije o letovima.

"Opća javnost često precjenjuje što piloti i posada zrakoplova stvarno znaju. Ako netko stane i pita me za upute do svog izlaza ili možda samo informacije o svom letu, rado ću pomoći jer smo očito više upoznati sa sustavom. No, u širem smislu, nemamo poseban pristup ili nužno više informacija o tuđem letu osim o našem vlastitom, kao što nitko drugi nema više informacija o svom letu", naglasio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična nesreća u Brazilu: Avion udario u autobus, ima mrtvih