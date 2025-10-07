Ove šifre među posadom ne želite čuti dok ste na krstarenju: 'Kapetan se odmah obavještava'

Iako su krstarenja uglavnom namijenjena opuštanju i istraživanju novih destinacija, ni ona nisu izuzeta od tragičnih događaja poput smrti, ali što se točno dogodi kada putnik premine na brodu?

Direktorica krstarenja Anette Taylor i voditeljica programa Amber Olivia objasnile su kako se postupa u takvim situacijama.

Taylor, koja na moru radi gotovo 40 godina, i to na riječnim i morskim kruzerima, objasnila je kako protokol ovisi o lokaciji.

"Ako ste daleko od obale, imate brodsku bolnicu - ona tada preuzima slučaj", kaže ona. "Vlasti se obavještavaju i one vas čekaju kad stignete u luku, gdje onda one preuzimaju dalje."

Kod riječnih krstarenja situacija je nešto drukčija, jer je brod uvijek blizu kopna.

"Kapetan se odmah obavještava, on zove nadležne službe, kao i hotelski menadžer. Sve se odvija prema uputama i mora proći kroz službene kanale i zakonske procedure", kaže Taylor.

S druge strane, Amber Olivia, koja redovno dijeli svoja iskustva s rada na kruzerima na TikToku (@amboliviaa), priznaje da je smrt putnika na brodu česta pojava.

"Tužno je, ali ljudi zaista često umiru na kruzerima, jer se nesreće događaju", rekla je.

"Obično se čuje 'Code Alpha', možda netko iz obitelji bude povezan i obaviješten. Zatim dolazi medicinski tim, a ako je potrebno poziva se i tim s nosilima - to su članovi posade koji inače nisu dio medicinskog tima, ali pomažu u prijenosu tijela", objasnila je.

Nakon toga se osoba prevozi u medicinski centar. Olivia dodaje kako na svakom brodu postoji mrtvačnica, koja se obično nalazi iza medicinskog centra.

"Osoba se smješta u mrtvačnicu, kontaktira se obitelj, razgovara se s njima, a zatim sve ovisi o tome što oni žele dalje poduzeti", objašnjava Olivia. "Ja nisam dio medicinskog osoblja, tako da ne znam što se dalje događa iza kulisa – to je sve što mi je poznato."

Potvrđuje da se smrt na brodu događa često, ali da za takve situacije postoji jasno definirana procedura, piše Daily Mail.

Osim šifre 'Code Alpha', koja se koristi u medicinskim situacijama, kruzerske posade koriste i druge izraze za lakše snalaženje u osjetljivim ili rizičnim situacijama. Olivia naglašava da svaka kruzerska kompanija ima svoje šifre, koje se mogu razlikovati.

"Imamo 'Code Victoria' koji označava poplave - iako ljudi odmah pomisle da brod tone, to najčešće znači da je pukla cijev ili je došlo do unutarnje poplave", rekla je.

Još jedan važan izraz koji posada koristi je 'Crew Alert' - znak za sve članove posade da djeluju prema svom zaduženju.

"Imamo sigurnosne procedure na brodu i svi znaju svoju ulogu", kaže Olivia. "Ovisi o tome koji posao radite i za što ste obučeni, to određuje što ćete učiniti u takvoj situaciji."

Kad se Amber pridružila Marella Cruises, dodijeljena joj je uloga voditeljice Mustera (evakuacijskog mjesta).

"Vodila sam evakuacijsko mjesto - to je mjesto gdje bi se putnici okupili u slučaju nužde. Moja je zadaća bila razgovarati s putnicima, smiriti ih, objasniti što se događa - jer iskrenost je zaista najbolja politika", rekla je.

