Otputujte bez komplikacija: Ovaj europski grad nadomak nam je ruke i stvoren za uživanje

Postoje europski gradovi koje možete posjetiti u jednom vikendu, a da ne izgubite puno vremena. Vikend izleti omogućuju vam da istražite svijet, a da pritom ne koristite slobodne dane.

Odabirom vikend izleta možete istražiti Europu, a da ne koristite svoj godišnji odmor, piše Express.

Foto: Shutterstock Rim

Rim je idealan za kratki izlet

Hadleigh Diamond, direktor za luksuzne transfere SCS Chauffeurs, rekao je: "Vikend izleti postali su popularni jer možete posjetiti važne gradove bez uzimanja slobodnih dana na poslu ili usklađivanja putovanja s drugim obavezama."

Jedan od takvih izleta odnosi se na talijanski dragulj, Rim. Možete otputovati avionom u petak navečer nakon posla i vratiti se u nedjelju navečer bez potrebe za uzimanjem slobodnih dana.

Let iz Zagreba traje nešto manje od sat i pol, a vožnja vlakom od zračne luke do centra grada traje 30 minuta. To znači da možete uživati u kasnoj večeri i piću prije spavanja te ste spremni za razgledavanje u subotu.

Rim ima bogatu povijest, poput Koloseuma gdje su se gladijatori borili do smrti, ili nevjerojatnog umjetničkog djela, Fontane di Trevi. Grad je poznat i po svojoj izvanrednoj kulinarskoj sceni pa su tako ondje nastala klasična jela poput carbonare i cacio e pepe.

Također možete posjetiti Vatikan, najmanju državu svijeta, omeđenu zidinama, koja je okružena Rimom, tako da možete razgledati dvije zemlje u jednom vikendu.

