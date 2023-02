U hotelu niti jedan dan nije isti, a zaposlenici nekog hotela najbolje znaju s čime su se sve suočavali tijekom radnog vremena. Svi djelatnici hotela moraju imati sposobnost brzog prilagođavanja dinamičnim uvjetima rada u turizmu i biti spremni raditi pod stresom.

Iako se radi o uzbudljivim poslovima punih novih izazova, ponekad im loši i toksični međuljudski odnosi s kolegama ili drame s gostima mogu lako uništiti dan. Nekad su to smiješne situacije, nekad opasne, a ponekad samo izazovne jer je poznato da svi zaposlenici hotela, osobito recepcionari moraju brzo i učinkovito riješiti probleme sukladno najvišim standardima hotela.

Zaposlenici hotela često znaju reći da bi zbog brojnih iskustava u hotelima mogli napisati knjigu. Knjigu nisu napisali, ali su nam bivši i sadašnji zaposlenici hotela za novi serijal Hotelske priče iz Lijepe Naše ispričali neke svoje situacije iz hotela.

Tea je radila neko vrijeme u hotelima u Hrvatskoj i u inozemstvu te je bila u raznim situacijama u kojima se osjećala ugroženo, a nama je ispričala neke od njih.

Kad su gosti opasni kriminalci

Tea (32): Radila sam u jednom luksuznom hotelu na Jadranu gdje sam se nagledala svega, a u nekim situacijama se nisam osjećala sigurno. Tako nam je jedan dan došla grupa iznimno bogatih ljudi čija imovina je bila sumnjivog podrijetla. Kako su došli s jahtom, žena je ostala ondje, a suprug je htio doći na recepciju napraviti check-in, međutim, na kraju je to obavilo njegovo osiguranje. Muškarci iz njihovog securityja su bili visoki, jaki i imali 40-tak godina. Jedino sam ja znala jezik kojim su pričali pa sam im radila check-in. Kada sam ih prijavila u sustavu, osiguranje je reklo da žele pregledati sobu prije nego gosti uđu.

Morala sam ići s njima i pokazati im sobu, sve je izgledalo kao u mafijaškim filmovima, otvorili su sve u sobi, pregledali svaki kut kako bi se uvjerili da je soba sigurna i da nema kamera. Dok sam stajala i hodala uz te visoke 'mrcine', vidjela sam da uz sebe imaju pištolje. Osjećala se jako čudna vibra i priznajem da me je bilo strah. Goste s jahte nisam nikad vidjela, bili su neprimjetni i nisu stvarali probleme, a o svemu su se brinuli muškarci iz njihovog securityja.

Djed mi je prišao gol na recepciji

U drugom hotelu je jedan stariji čovjek došao s unucima, bio je galantan i šarmantan Englez, ali mi se previše približavao, unosio i davao mi komplimente. Bio je dosta naporan. Inače se tijekom dana 'muvao' po recepciji kad bih radila smjenu i dolazi pričati sa mnom. Jednu večer kada sam radila drugu smjenu mi se previše približio. Kako su pored recepcijskog pulta bila vratašca koja odvajaju recepciju od gostiju, on je ušao, stao pored mene i htio me nešto pitati u ogrtaču, ispod kojeg nije imao ništa, bio je gol. Uhvatio me je za struk i automatski sam mu rekla da napusti recepciju. Zatim mi se ispričavao, ali poslala sam ga u sobu i rekla da ne može šetati gol, samo u ogrtaču po hotelu, osim što je u hotelu bilo male djece, on je bio s unucima, ispričala nam je Tea.