"Mene je začudila činjenica da od Iloka do Dubrovnika autom treba putovati otprilike 9 sati, čak i da se ide poprijeko kroz Bosnu razlika je možda 30 minuta. Zaista me začudilo jer kad gledam kartu, toliko smo mala zemlja i općenito sve nam se (barem meni) čini jako blizu, te nikad ne bih rekao da bi bilo gdje u Hrvatskoj da se negdje dođe, trebalo putovati više od 3-4 sata.", piše reditovac koji je i druge pitao o zanimljivim činjenicama o Hrvatskoj.

Tri leoparda, jarac i kuna

" Negdje sam čuo da Hrvatska ima zastavu s najviše životinja (ne znam jeli točno).", piše jedan. " U Hrvatskoj se nekad vozilo lijevom stranom ceste (do 1918). Tako je bilo skoro svugdje u Austro-Ugarskoj. Znam da nije bilo u Dalmaciji. Zašto? Ne znam.".

Jedan reditovac navodi da je "prva država koja je priznala SAD kao nezavisnu državu bila je Dubrovačka republika", no točnije bi bilo reći da je prva republika, obzirom na to da je prije Dubrovnika, diplomatske sporazume s SAD-om potpisalo devet monarhija.

Uz nabrajanje niza svjetski poznatih ljudi, od Ala Jankovicha do Michaela Bublea koji su porijeklom iz Hrvatske, bilo je i onih koji su isticali (u najmanju ruku) dvojbene činjenice, poput toga da je Marko Polo s Korčule, ili da je Sabor "najstarija politička institucija na svijetu"

Najveći grad na granici EU

No već i pogled na kartu otkriva neke neočekivane relacije.

" U Hrvatskoj postoji jako malo gradova i općina iz kojih ne možeš unutar sat vremena vožnje autom doci do najbližeg graničnog prijelaza. Osim toga Slavonski Brod je najveći grad na vanjskoj granici EU.", piše jedan. "Zagreb je zapadno od Beča, ali istočno od Velike Kladuše. Šibenik bio prvi grad u svijetu koji je dobio izmjeničnu električnu struju za svoja postrojenja.", ističe drugi. Jedan se nadovezao i istaknuo da "nijedno mjesto koje u nazivu ima 'Veliki', nije velik" te da je tako u svim slavenskim zemljama.

Bliža im Poljska od Konavla

" Od najsjevernije do najjužnije kopnene točke Hrvatske zračna udaljenost je veća od one od najsjevernije točke do Poljske granice.", dodaje komentator.

" Zadar je 2 stupnja sjevernije od Bostona. U Zadru zimi ledeno kad zapuše bura, al malo bolje se obučeš i to je to. U Bostonu na -20 kad opali vjetar nema te robe koja će te spasiti, na sebi više slojeva nego luk, i tri mjeseca hodaš kao pingvin po us*anom ledu. Tri zime sam proveo u Bostonu. Kažu da još nisam pravu doživio, o tome ne želim ni misliti. Godinu-dvije prije nego sam došao, nakupine snijega topile su se do kraja šestog mjeseca.", opisuje jedan reditovac.

Branitelji od Rijeke do Pariza

Neki su iskoristili pitanje za (crni) humor. "Kada bi se svi Hrvatski branitelji primili za ruke i oformili lanac, on bi zračnom linijom bio duzine od Rijeke do Pariza!", piše jedan, dok si je drugi reditovac dao truda i bacio u izračun.

"U registru ima 513,140 branitelja a prosječan raspon ruku odraslog muškarca iz našeg podneblja je 185 cm, što nas dovodi do duljine lanca od 94,930,900 cm iliti 949.3 km. Najmanja zračna udaljenost između Rijeke i Pariza je 977 km, što znači da nam nedostaje 27.7 km. No, ako pretpostavimo da nisu svi branitelji u registru i da je raspon ruku branitelja sigurno par cm veći od prosjeka, dolazimo do gore navedenih brojki.", opisuje.