Ljeto je, sparno je i vruće, a vožnja se za mnoge zbog toga pretvorila u pravu muku, jer je posebno teško rashladiti automobil na izravnoj sunčevoj svjetlosti, piše Express.

Iskusni vozači podijelili su malo poznati savjet o gumbu na kontrolnoj ploči koje će rashladiti vaš automobil još učinkovitije od klima uređaja.

Na gumbu se nalazi mala strelica i simbol koji predstavlja unutrašnjost vašeg automobila. Ova tipka za "recirkulaciju zraka" je sjajan način da rashladite automobil čak i kada je klima uređaj isključen.

To je zato što se prekida dotok vanjskog zraka i samo će, kao što ime sugerira, ponovno cirkulirati postojeći zrak u automobilu. To je, također, odlično za one koji pate od peludne groznice jer sprječava ulazak peludi kroz ventilacijske otvore.

Foto: Shitterstock

Ne morate klima uređaj držati upaljenim

Naime, zrak izvan automobila topliji je nego unutra, pa će kad upalite klimu zrak unutra biti puno hladniji. Tada možete samo neprestano cirkulirati ovaj postojeći zrak umjesto da ga mijenjate novim toplim zrakom, što znači da čak i ne morate držati klima uređaj uključen sve dok su vam prozori zatvoreni, čime se, također, štedi gorivo.

"Zamislite ovo: vrući ljetni dan i parkirani automobil koji upija sunčeve zrake. Tipka za recirkulaciju zraka dolazi u pomoć, jer pruža učinkovito rješenje za ubrzavanje procesa hlađenja. Recirkulacijom hladnog zraka u vozilu, ovaj gumb pomaže u stvaranju osvježavajućeg okruženja gotovo trenutačno, što postaje posebno važno tijekom vrućine i omogućuje vam da uđete u rashlađeni automobil", rekao je glasnogovornik firme UK Car Discount.

"Što je recirkulacija zraka dulje uključena, vozilo će biti hladnije! Ako je ne koristite, automobil će koristiti vanjski zrak koji je puno topliji, a klima uređaj će raditi jače i kontinuirano kako bi ohladio vrući zrak", istaknuo je stručnjak.

