13 najsmrtonosnijih mjesta koja ne želite posjetiti: Zašto? Razlozi su zapravo tužni

Postoje mjesta na svijetu koja su toliko negostoljubiva da je dovoljno da na njima provedete samo kratko vrijeme i to može imati ozbiljne posljedice za zdravlje. No možda ne biste vjerovali, ali nisu sva napuštena. U nekima još žive ljudi čiji je životni vijek znatno skraćen, a lokalno stanovništvo živi u neprestanoj opasnosti. Neke su prijetnje prirodne, a neke je kreirao čovjek. Od Arktika do Tihog oceana ovo je 13 najsmrtonosnijih mjesta na svijetu.