Cijene na Jadranu su prilično skočile, a Grčka postaje sve prihvatljivija. A koliko točno pokazuje i rasprava naših susjeda na fejsu.

Je li moguće izgurati dan s 10 eura

"Je li je moguće u nekom od grčkih ljetovališta izgurati dan sa 10 eura po osobi? Bez smještaja, mislim na hranu, kupanje i obilazak ponečega? Molim za iskustva...", napisao je Srbin unutar grupe "Grčka uživo". Iako je u komentarima bilo onih koji su se pitali zašto bi itko uopće išao na more ako si ga ne može priuštiti, mnogi su dali konstruktivne savjete, a uglavnom se svode na to da je itekako moguće, ako se čovjek odrekne onoga što bi se moglo smatrati luksuzom.

"Može, naravno. Kažete po osobi, što znači da bi, recimo, četvoročlana obiteljili grupa imala na raspolaganju 40 eura dnevno. U praksi to znači da biste nekad potrošili 20, nekad 50e dnevno ( ne treba vam ulje, med ili riža svaki dan). Ne biste mogli jesti samo u restoranima, uglavnom biste morali sami spremati hranu", glasio je prvi komentar.

Ako kupuješ u dućanu i prilagodljiv si

Još praktičniji savjet dala je jedna žena iz Požarevca koja je dala konkretan primjer kako provesti dan na plaži za 10 eura. "Ako skuhaš vrećicu juhe. ispržiš za ručak krumpir ili papriku ili bilo koje povrće za doručak, pašteta, kifl i čaj, večera giros, suvlaki ili pljeskavica može 10 eura biti dovoljno. Ležaljke ne i obilazak teško. Samo mašta može svašta, što se hrane tiče", napisala je ona. Da je sve na čovjeku i njegovoj prilagodljivosti i ekonomičnosti, navela je još jedna korisnica. "Naravno da može. Sve ovisi od Vaših afiniteta i apetita. Jako me živciraju ljudi koji se po svaku cijenu na moru moraju napijati i prežderavati, kao da sutra ne postoji. Garant postoji naziv i za taj poremećaj.", kratko je napisala ona.

U strategiji što jeftinijeg boravka na moru, neki ističu i strateško biranje što ponijeti od kuće.

"Naravno da može. Malo se ponese od kuće, napuni se hladnjak, malo kupujete po marketima, po neki dan na ležaljke, ne svaki, po neki dan giros, sladoled može svaki dan, dovoljno je ako znate da uživate u moru, suncu pa i u hladu. Ako vas je više kao što je u mojoj obitelji, nas petoro u prosjeku je dovoljno po 10 eura po osobi to jest 50 eura dnevno je sasvim dovoljno.", napisala je jedna korisnica. Druga ističe važnost kupovine u marketima.

'Pusti primitivce i malograđane, opustite se i uživajte'

"Opustite se i uživajte! Meni je ljeti dovoljna šopska salata i kruh, a to je zdravo i jeftino. Ima pečenih pilića za 5,6 eura. Od kuće ponesite suhomesnato to je tamo skuplje, keks i juhe Imate i tamo po tržnicama i prodavnicama, slične cijene. Autobusima obilazite okolinu, to su izleti. Odvojite 20-tak eura, za neko ekstra uživanje. Ne morate na ležaljke, mnogi ih ne koriste. Mnogi se hrane u apartmanima. Znam da neki ljudi kupuju sladolede u kutijama u samoposlugama, da ne bi plaćali skuplje na komad ili kornet. Svako ljetuje kako može i hoće. Dobro je promijeniti okolinu i otvoriti nove horizonte. Nije sve u ležaljci i gostioni. Popite pivo ili vino na terasi dok sunce zalazi. Prošetajte pored mora uz zvuk valova. Bacajte kamenčiće u more, pronadjite školjku, pročitajte knjigu, nahranite dušu... Pustite primitivce i malograđane, mnogi od njih samo ovdje na fejsu se razmeću ležaljkama.... Jer nemaju bolje i ne znaju za više, ako do sad nisu spoznali, neće nikada. Samo neka vam je duša čista, osmijeh na licu, s pravom osobom u dobrom društvu, uživajte", glasio je njen stav.

Ma što 10, može i za manje od eura?!

Ipak. apsolutna prvakinja štednje čiji je komentar izazvao najviše pozornosti je umirovljenica Ljubica, koja tvrdi da zajedno s prijateljicom troši manje od dva eura na dan.

"Naravno da je moguće. Ja i prijateljica stavimo u zajednički novčanik po 10 eura i bude nam dovoljno za 11 dana. Kavu pijemo u apartmanu, kruh ne jedemo, sokove i druga pića ne pijemo. Kupujemo kiselo mlijeko, povrće i voće, a suhomesnate proizvode nosimo od kuće i sa time skuhamo nešto na brzinu. Deset godina uvijek tako i nikad nismo, za nevjerovati, potrošili više. Ali, nas dvije smo umirovljenice, a mladi naravno imaju veće prohtjeve.", tvrdi umirovljenica.

A kako proći što jeftinije uz što više uživanja na našem Jadranu pratite u Specijalu Net.hr-a