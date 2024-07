Poznati mehaničar Scotty Kilmer upozorio je da vlasnici benzinaca i dizelaša trebaju biti na oprezu zbog prijevare prilikom posjeta autoservisa.

Scotty je priznao da lukavi mehaničari mogu izvesti jednostavan trik u nekoliko sekundi zbog kojeg će vozilo izgledati oštećenije nego što stvarno jest.

Foto: Shutterstock

Kako serviseri varaju vozače

Taj potez uključuje odspajanje gumenih crijeva u blizini odjeljka motora koja se mogu odvojiti brzim pokretom ruke.

Nakon toga, povećanje zraka u motoru će dati dojam da vozilo ima ozbiljne probleme. Vlasnici vozila će brzo primijetiti svjetla upozorenja iznad svoje upravljačke ploče i biti skloniji platiti popravke umjesto da i dalje voze automobil.

Scotty je zabrinjavajući problem istaknuo na svom YouTube kanalu gdje gotovo svakodnevno daje savjete sudionicima u prometu.

Foto: Shutterstock

"Danas ću vam pokazati uobičajenu prijevaru koju mehaničari rade svojim korisnicima. Vidite li sva ova gumena crijeva? To su vakuumske linije. Oni preuzimaju vakuumski tlak iz motora. To je zatvoreni sustav s vakuumskim tlakom koji usisava. Dakle, ako mehaničar izvadi jedno od malih crijeva, usisat će zrak i loše će raditi, Može uzrokovati da vam se upali lampica za provjeru motora jer će motor raditi loše, ima previše zraka koji usisava i nema dovoljno goriva", objasnio je Scotty.

Zatim je dodao: "To može dovesti do toga da vaš motor loše radi u praznom hodu, možete imati problema s ubrzavanjem, posebno pri nižim brzinama. Što brže idete, to neće značiti previše i možete dobro voziti na autocesti. Dakle, provjerite jesu li sva crijeva priključena, i kada je u praznom hodu, osluškujte zvuk usisavanja."

"Najbolji si, malo znanja ti može uštedjeti puno novca, hvala puno Scotty", "Zastrašujuće", komentirali su vozači, piše Express.

