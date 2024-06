Svaka lampica upozorenja na kontrolnoj ploči ima svoju posebnu svrhu te ih ne biste trebali ignorirati. One su vitalni indikatori koji pružaju ključne informacije o sigurnosti automobila.

Ovo je koristan vodič za objašnjenje svega što trebate znati o signalnim lampicama na kontrolnoj ploči automobila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Kevlar Yarmulke

Značenje signalnih lampica u automobilu

Kontrolna ploča automobila sadrži mnoštvo signalnih lampica, a za neke ne znamo njihovo značenje.

Ovo je detaljan pregled svih lampica u većini današnjih automobila. Upravo ćete saznati na što vas svaka od njih upozorava. Pripremite se jer - pronašli smo ih čak 64!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

1. Svjetlo za maglu (prednje)

2. Svjetlo upozorenje servo upravljača

3. Svjetlo za maglu (stražnje)

4. Niska razina tekućine za pranje stakla

5. Upozorenje na obloge kočnica

6. Aktivan tempomat

7. Pokazivači smjera

8. Senzor kiše i svjetla

9. Zimski režim

10. Indikator informacija

11. Žarnica/zagrijavanje dizelskog goriva

12. Upozorenje na mraz

13. Upozorenje kontaktnog prekidača

14. Ključ nije u vozilu

Foto: Shutterstock

15. Prazna baterija privjeska ključa

16. Upozorenje na udaljenost

17. Pritisnite papučicu spojke

18. Pritisnite papučicu kočnice

19. Upozorenje na zaključan upravljač

20. Duga prednja svjetla

21. Niski tlak guma

22. Upaljeno pozicijsko svjetlo

23. Kvar vanjskog svjetla

24. Upozorenje na stop svjetla

25. Upozorenje filtra dizelskih čestica

26. Upozorenje na kuku

27. Upozorenje zračnog ovjesa

28. Upozorenje na izlazak iz vozne trake

29. Upozorenje na katalizator

30. Pojas nije zavezan

31. Svjetlo parkirne kočnice

32. Upozorenje na akumulator/alternator

33. Parkirni senzori

34. Potreban servis

35. Prilagodljiva svjetla

36. Kontrola visine snopa prednjih svjetala

37. Upozorenje na stražnji spojler

38. Upozorenje na pokretni krov

39. Upozorenje na zračni jastuk

40. Upozorenje na ručnu kočnicu

41. Voda u filtru goriva

42. Deaktiviran zračni jastuk

43. Kvar

Tekst se nastavlja ispod oglasa

44. Kratka prednja svjetla

45. Zaprljan filtar zraka

46. Indikator Eco vožnje

47. Kontrola brzine spuštanja

48. Upozorenje na temperaturu

49. ABS upozorenje

50. Upozorenje na filtar goriva

51. Otvorena vrata

52. Otvoren poklopac motora

53. Niska razina goriva

54. Upozorenje automatskog mjenjača

55. Limiter brzine

56. Amortizeri ovjesa

57. Niski tlak ulja

58. Odmrzavanje vjetrobrana

59. Otvoren prtljažnik

60. Isključena kontrola stabilnosti

61. Senzor kiše

62. Upozorenje na motor/emisije

63. Odmrzavanje stražnjeg stakla

64. Automatsko brisanje vjetrobrana

Foto: Shutterstock

Što znače boje svjetla signalnih lampica?

Ako su vam lampice u automobilu zelene ili plave boje, one signaliziraju da je neka od funkcija automobila uključena – npr. svjetlo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Narančaste/žute lampice signaliziraju da neki dio treba uskoro na popravak te da trebate posjetiti servisera.

Lampice koje predstavljaju ozbiljan problem su crvene boje. One su također znak da trebate obavezno posjetiti servisera, a neke mogu značiti da obavezno zaustavite automobil radi vlastite sigurnosti ili radi sprečavanja većeg kvara na automobilu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lampice upozorenja

Lampice upozorenja nas obavještavaju o radu najvažnijih sustava u automobilu. Ako se upale lampice motora, to ne mora nužno predstavljati kvar, ali se ne smije ignorirati.

Foto: Shutterstock

'Check engine' lampica

"Check engine" lampica među svjetlima na kontrolnoj ploči je najomraženija lampica za vozače. Upozorava na probleme s motorom koji mogu biti različiti - od problema sa sustavom za kontrolu emisije plinova do problema nekih od povezanih komponenti. Može se aktivirati iz različitih razloga, od labavog poklopca za gorivo što dovodi do njegovog isparavanja do neispravnih senzora. Iako neki problemi mogu biti manji, drugi mogu biti ozbiljni i zahtijevati hitnu intervenciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako niste primijetili nikakve promjene, čudne zvukove ili mirise tijekom vožnje automobila, nastavite voziti do kuće ili najbližeg servisa. Međutim ako ova lampica svijetli crveno ili treperi, odmah zaustavite vozilo i pozovite vučnu službu jer se radi o ozbiljnom problemu koji može prouzrokovati ozbiljnu štetu ako nastavite voziti i ignorirati svjetlo. Kada se lampica upali, najbolje je odvesti automobil na dijagnostički pregled u pouzdani servis. Automehaničar će koristiti dijagnostički uređaj kako bi utvrdio osnovni problem.

Foto: Shutterstock

Indikator sustava kočenja

Kočnice su jedna od važnijih stavki automobila pa ako se upali svjetlosno upozorenje koje signalizira da nešto nije u redu s kočnicama, automobil trebate odmah odvesti na servis.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oznaka može značiti i da je ručna kočnica podignuta. Ako se i dalje pojavljuje, a ručna kočnica je otpuštena, odvedite automobil na pregled.

Foto: Shutterstock

Indikator pritiska ulja

Lampica pritiska ulja daje ozbiljno upozorenje jer nam signalizira kada u motoru nedostaje ulja pa ako se upali tijekom vožnje, obavezno se zaustavite i ugasite automobil. Provjerite razinu ulja, ako je ispod dozvoljene količine, trebate dodati ulje, a ako lampica nastavi raditi i nakon dodavanja ulja, kontaktirajte servis.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Indikator termostata

Lampica termostata pokazuje da je možda došlo do pregrijavanja motora. Provjerite stanje rashladne tekućine ili antifriza i dolijte potrebnu količinu. Ako lampica termostata i dalje svijetli kad dodate rashladnu tekućinu, javite se u najbliži servis kako bi vam ustanovili kvar.

Foto: Shutterstock

Indikator tlaka u gumama (TPMS)

TPMS lampica pokazuje da tlak u gumama nije na potrebnoj razini. Kada to primijetite, odvezite se na najbliže mjesto kako biste provjerili tlak u gumama te napumpajte pneumatike po potrebi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako lampica nakon toga svijetli i dalje, vjerojatno je riječ o grešci senzora. Automehaničar vam treba otklonili kvar.

Foto: Shutterstock

Indikator akumulatora

Ako lampica akumulatora radi i nakon što ste upalili automobil, to znači da postoji određena greška u električnom sustavu automobila. Lampica može upozoravati na kvar alternatora, kvar akumulatora ili kvar na električnom sustavu, a posljedica može biti pražnjenje akumulatora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Indikator ABS sustava

Ovu lampicu ne smijete ignorirati jer se ona pali kada nešto nije uredu s ABS sustavom. ABS senzori sprečavaju blokiranje kočnica i ako se ta lampica upali, morate automobil odvesti na servis kako bi dijagnosticirali problem.

Foto: Shutterstock

Indikator upravljača (servo)

Nemojte zanemariti lampicu koja sugerira da nešto nije u redu s upravljačem vašeg vozila. Kod malih brzina možda ćete imati poteškoća kod skretanja, no ozbiljan problem mogao bi nastati kod velikih brzina kad je potrebna brza reakcija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Indikator zračnog jastuka

Ova lampica signalizira da nešto nije uredu sa zračnim jastukom/jastucima u vašem automobilu. Nemojte zanemariti vlastitu sigurnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerite varaju li automehaničari dezinformirane vozače