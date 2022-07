Od sendviča za 120 kuna do napuhanih cijena noćenja, od skupe vode u trgovini do pizze iz pekarnice za 400 kuna, s hrvatske obale se da vidjeti svakakvih računa, no daleko da je objavljivanje računa i zgražanje nad uslugom samo hrvatski hobi.

Odgovarajući na tvit jedne Madriđanke kojoj su pivo u taverni u četvrti španjolske prijestolnice naplatili po čaši (koliko se može razabrati iz tvita, umjesto da su joj naplatili kriglu od pola litre, naplatili su joj dvije čaše, svaku po 4,5 eura, odnosno 34 kune), gost u tapas baru 'Imperial' u Benaventeu, na sjeverozapadu Španjolske objavio je račun u kojem ga je više od cijena hrane i pića šokiralo što sve ugostitelji naplaćuju.

Cijene hrane i pića pristojne, ali...

Dok su cijene bile sasvim pristojne za ljetnu destinaciju (kola je, primjerice, naplaćena 15 kuna), njega je razljutilo što mu je bar naplaćivao izlazak konobara na terasu. I to svaki put po 20 eurocenti.

Izlazak na terasu - 20 centi, no ni to nije najgore

"Svaki put kad je konobar došao do našeg stola na terasi donijeti nešto: pivo, sendvič… to je naplatio 20 centi", napisao je Hermoso na Twitteru te istaknuo da je "kap koja je prelila čašu" bilo to što mu je pribor za jelo naplaćen jedan euro. Iz lokala se pravdaju da je "uobičajena praksa u ugostiteljstvu da se posluživanje dalje od šanka dodatno naplaćuje", prenosi Nine, no drugi gosti se s time baš i ne slažu.

'Četiri puta mu naplatili jednu uslugu

"Usluga terase mora se naplatiti. Ili je uračunaju u cijenu proizvoda ili je naplate posebno", napisala je jedna žena. "Može se razumjeti da ti na terasi naplaćuju više, ali to mora platiti samo jednom. Ovom su čovjeku četiri puta naplatili istu uslugu", komentirao je drugi.