U hotelu niti jedan dan nije isti, a zaposlenici nekog hotela najbolje znaju s čime su se sve suočavali tijekom radnog vremena. Svi djelatnici hotela moraju imati sposobnost brzog prilagođavanja dinamičnim uvjetima rada u turizmu i biti spremni raditi pod stresom.

Iako se radi o uzbudljivim poslovima punih novih izazova, ponekad im loši i toksični međuljudski odnosi s kolegama ili drame s gostima mogu lako uništiti dan. Nekad su to smiješne situacije, nekad opasne, a ponekad samo izazovne jer je poznato da svi zaposlenici hotela, osobito recepcionari moraju brzo i učinkovito riješiti probleme sukladno najvišim standardima hotela.

Zaposlenici hotela često znaju reći da bi zbog brojnih iskustava u hotelima mogli napisati knjigu. Knjigu nisu napisali, ali su nam bivši i sadašnji zaposlenici hotela za novi serijal Hotelske priče iz Lijepe Naše ispričali neke svoje situacije iz hotela.

Mirela radi godinama u hotelu i susrela se s raznim gostima, od onih dragih do opasnih koji su često imali i nemoguće zahtjeve, ali ona ih je sve uspješno uspjela riješiti. Tako nam je ispričala neka svoja iskustva s gostima od kojih su se često ponavljale situacije s gostima koji bi dolazili u njihov hotel sa suprugom i djecom, ali i poslije s ljubavnicama.

Morali su se pretvarati da ga ne znaju

Mirela (45): Više puta smo imali situacije kada isti gost boravi u hotelu u nekoliko navrata u sezoni, ali u različitim aranžmanima, jednom bi doveo obitelj pa smo svi morali biti upoznati s time i pretvarati se kao da nema rezervaciju za dva tjedna s ljubavnicom i društvom. Bilo je i slučajeva kada ljubavnica boravi u hotelskoj zgradi, a obitelj u apartmanima.

Jednoj ženi iz Italije je njezin suprug bio jako sumnjiv pa je tražila način kako će ga uhvatiti u prijevari. Odlučila je uhvatiti ga kako priča s ljubavnicom na telefon pa je došla na bar i špijunirala ga. Gost je u tom trenutku sjedio i pričao na mobitel gledajući more te ju nije primijetio. Konobari u baru i concierge su primijetili da će se nešto dogoditi jer se njegova supruga ljutito kretala i govorila 'e, nećeš'. Davala je dojam da je zapravo agresivna osoba, ali njezino ponašanje je na kraju bilo razumljivo jer je bila ljubomorna s razlogom. Suprug je počeo hodati po baru i smješkao se dok je pričao na mobitel, a u tom trenutku ubrzanim korakom dolazi njegova supruga do njega, čuje da on telefonski priča s nekom ženom, dere se na njega i govori mu: "Kako se usuđuješ to mi raditi?! Dala sam ti svoju mladost! Uništit ću te!" Uzela mu je mobitel, a kako se iz bara ide na balkon, bacila je njegov mobitel s bara preko balkona. On je počeo vikati na nju kako ga može tako sramotiti, da si je sve umislila te da on nema nikakvu ljubavnicu. Morali smo se uključiti pa smo im rekli da napuste bar zbog ostalih gostiju. Žena nas je kasnije zvala da želi drugu sobu jer ne može više biti s njim u sobi.

Zaposlenici omogućili siguran seks gostima

Kako je moj posao ispunjavati sve želje gostima, bile one izvedive ili ne, uvijek sam davala maksimum od sebe kako bi gosti dobili ono što žele, da hotel napuste zadovoljni i da se požele opet vratiti. Tako mi je jedan dan došla 50-godišnja žena i imala jednu molbu. Bila je sva u panici i govorila da joj hitno trebaju antibaby pilule. Taj zahtjev i nije bilo nemoguće ispuniti jer se blizu hotela nalazi ljekarna pa je kolegica otišla kupiti ih. Kada se vratila, nazvala je gošću i rekla da joj je kupila potrebne pilule. Zatim ih je portir odnio gošći u sobu i vidio ju u donjem rublju. Svi smo se pobrinuli da bi gospođa mogla uživati u boravku, seksu i partiju jer Bože, ipak je bila pandemija i to je bio prvi kongres nakon dvije godine. Gošća je sutradan došla kod nas i zahvalila se riječima 'spasila si me'.

Bilo je i puno situacija kada smo slali sve i svašta. Gost nam je jednom prišao tražeći hrvatski ljuti umak sa slikom koja nije imala natpis, ali smo mogli vidjeti bočicu djelomično na slici, pronašli smo je na Pašmanu te naručili na hotel da možemo poslati gostu u Ameriku jer je on u međuvremenu napustio hotel. On nije bio jedini gost koji je htio da mu pronađemo neki hrvatski proizvod pa nas je tako arapski princ kontaktirao da mu kupimo i pošaljemo ajvar iz Hrvatske koji je kušao dok je bio tu, naravno sve smo odradili, rekla je Mirela.