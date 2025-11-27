Jeste li čuli za Travel utorak? Evo što trebate znati o tom sve popularnijem fenomenu

Svi smo čuli za groznicu Crnog petka i Cyber ponedjeljka, no na sceni velikih popusta pojavio se novi dan, namijenjen isključivo onima koji traže sljedeću avanturu.

Lovci na povoljne prilike često koriste blagdanske rasprodaje za pronalazak najboljih ponuda, a zrakoplovne tvrtke i hotelski lanci tada značajno snižavaju svoje cijene. Za mnoge je Crni petak tek početak. Sve veći broj platformi čuva najbolje ponude za dan poznat kao "Travel utorak" (eng. Travel Tuesday), koji ove godine pada na 2. prosinca.

Očekuje se da ćemo u 2025. godini vidjeti još više popusta na letove, hotelski smještaj i turističke aranžmane od zrakoplovnih kompanija i turoperatora diljem svijeta.

Što je zapravo Travel utorak?

Travel utorak, kako mu i ime govori, pada na utorak odmah nakon Cyber ponedjeljka i za turističku industriju predstavlja ono što je Cyber ponedjeljak za tehnologiju i online maloprodaju. To je dan posvećen isključivo ponudama i uštedama na putovanjima koje nude hotelske kuće, zrakoplovne tvrtke i putničke agencije.

Zasluge za ovaj pojam pripisuju se online platformi za rezervacije Hopper, koja je još 2017. godine uočila da je utorak nakon američkog Dana zahvalnosti iznimno profitabilan za rezervaciju letova.

Da su turističke kompanije prepoznale potencijal, potvrđuju i podaci konzultantske tvrtke McKinsey & Company, prema kojima je interes za pretraživanje pojma "Travel Tuesday" porastao za više od 500 posto od 2021. do 2023. godine.

Kada je Travel utorak 2025. i zašto baš tada?

Ovaj relativno novi fenomen, ponekad nazivan i "Travel Deals Tuesday", u 2025. godini pada na 2. prosinca. Vrijeme održavanja nije slučajno, piše The Independent.

Simon Calder, putopisac The Independenta, objašnjava: "Kratkoročno gledano, posljednji dani studenog i prva dva tjedna prosinca čine najnižu točku sezone, kada zrakoplovne tvrtke spuštaju cijene na bilo koju razinu potrebnu da popune zrakoplove."

Ako ste do sada odgađali rezervaciju idućeg odmora, možda je upravo Travel utorak dan koji ste čekali.

Kako pronaći najbolje ponude u Hrvatskoj?

Dobra je ideja istražiti cijene i prije samog dana rasprodaje kako biste mogli usporediti ponude i popuste. Kao i uvijek, postavite budžet i pokušajte ga se pridržavati, ali isto tako budite fleksibilni s datumima i odredištima ako želite maksimalno uštedjeti.

Iako se koncept "Travel utorka" u Hrvatskoj još nije u potpunosti udomaćio pod tim nazivom, brojne domaće i strane turističke tvrtke nude značajne popuste u razdoblju koje slijedi nakon Crnog petka i Cyber ponedjeljka. Prijavite se na newslettere omiljenih hotela i agencija. Vodeće hrvatske hotelske kuće često upravo tada objavljuju najbolje ponude za ranu rezervaciju ljetovanja.

Također, pretražite i globalne putničke platforme koje u tom periodu nude popuste za smještaj, paket-aranžmane i izlete u Hrvatskoj. Budite otvoreni za različite destinacije, od Istre do Dubrovnika, jer se najbolje prilike mogu pojaviti na neočekivanim mjestima. Paket-aranžmani često nude najveće uštede.

