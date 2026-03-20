Ovo je jedna od najljepših cesta svijeta. Vožnja njome je izazov, a sada joj prijeti opasnost

Vožnja kroz duboku, zelenu dolinu okruženu nazubljenim planinskim vrhovima završava pred naizgled nepremostivom, okomitom stijenom. No, tada primijetite tanku, vijugavu liniju urezanu u planinu, gotovo nemoguću nit asfalta koja prkosi gravitaciji. To je Trollstigen, ili "Trollove ljestve", jedna od najspektakularnijih cesta na svijetu - istinsko remek-djelo inženjerstva i spomenik sirovoj ljepoti norveške prirode.

Remek-djelo inženjerstva usred divljine

Smještena u regiji Møre og Romsdal, cesta Trollstigen dio je norveške županijske ceste 63. Njena gradnja, koja je trajala dugih osam godina, bila je monumentalni pothvat u kojem su radnici nepristupačnu planinu krotili uglavnom ručno, koristeći jednostavne alate i dinamit. Svaki od jedanaest oštrih zavoja (serpentina) nosi ime po predradniku tima koji ga je gradio.

Kada ju je 1936. otvorio norveški kralj Haakon VII., postala je simbolom ljudske ustrajnosti. S prosječnim nagibom od 10 %, cesta se penje na 850 metara nadmorske visine, a zbog uskih zavoja promet je zabranjen za vozila duža od 12,4 metra.

Putovanje kroz srce prirode

Vožnja Trollstigenom je iskustvo koje angažira sva osjetila. Sa svakim zavojem otkrivaju se novi prizori moćnih vrhova čija imena zvuče kao da su preuzeta iz nordijske mitologije: Kongen (Kralj), Dronninga (Kraljica) i Bispen (Biskup). Ipak, ono što ovu cestu čini jedinstvenom jesu slapovi, od kojih je najimpresivniji Stigfossen, koji se s visine od 320 metara obrušava tik uz cestu. Na otprilike pola puta uspona, kameni most prelazi direktno preko slapa, pružajući vozačima priliku da osjete vodenu prašinu i čuju zaglušujuću tutnjavu vode. Cijela dionica dio je Nacionalne turističke rute Geiranger–Trollstigen, jedne od najljepših vožnji na svijetu.

Arhitektura koja slavi krajolik

Na samom vrhu uspona posjetitelje dočekuje moderan arhitektonski kompleks vidikovaca, djelo ureda Reiulf Ramstad Arkitekter. Izgrađen od betona, hrđajućeg čelika i stakla, savršeno se stapa s okolinom, oponašajući boje i teksture stijena. Staze vode do nekoliko platformi, od kojih najspektakularnija lebdi dvjesto metara iznad doline, pružajući nezaboravan i istovremeno zastrašujuć pogled na serpentine ispod.

Izazovi prirode i budućnost ceste

Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, Trollstigen je sezonska cesta, obično zatvorena od kasne jeseni do kasnog proljeća zbog snijega i lavina. Posljednjih godina, najveći izazov postali su odroni kamenja, zbog čega je cesta, zbog sigurnosti, bila zatvorena veći dio 2024. godine. Norveške vlasti ulažu znatne napore u sanaciju padina, a ponovno otvaranje planirano je za srpanj 2025. godine, dok se povratak uobičajenoj sezoni (od svibnja do listopada) očekuje 2026.

Trollstigen je mnogo više od ceste; to je putovanje kroz norvešku povijest i prirodu koja oduzima dah. Dokaz je da ljudska vizija može stvoriti nešto veličanstveno i u najsurovijim uvjetima. Iako njena budućnost ovisi o hirovima prirode, jedno je sigurno: "Trollove ljestve" ostat će vječna inspiracija i destinacija koju treba doživjeti.

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'