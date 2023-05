Influencerica Danielle Wright iz Sheffielda postala je glavna tema na društvenim mrežama zbog videa u kojem pokušava napuniti svoje luksuzno električno vozilo benzinom, umjesto da ga uključi u utičnicu za punjenje.

Zbunila se zbog slatkiša

U videu se može vidjeti kako 22-godišnjakinja izgleda zbunjeno i traži otvor za gorivo, a užasnuti promatrači pokušavaju joj reći što radi krivo. Pregledan je gotovo 40 milijuna puta i ljudi su ju okarakterizirali kao "glupu", dok su drugi rekli da video izgleda namješteno.

Danielle je primila tisuće poruka u kojima ju ismijavaju, ali sada nije ju briga jer zarađuje više od 575.000 eura godišnje na erotskoj platformi Fanvueu.

Elon Musk stao uz nju

"Elon Musk je to čak i sam rekao, navike umiru teško", rekla je za Daily Star. “Iskreno, ne znam što sam radila, bio je kraj dugog dana, a auto je potpuno nov. Išla sam na benzinsku crpku i razmišljala o slatkišima koje ću kupiti, a ne o činjenici da mom autu zapravo ne treba benzin.”

Danielle nije briga hoće li ljudi misliti da je video namješten jer je navikla da je ljudi osuđuju za sve što učini pa je dodala: “Toliko sam navikla da me zovu lažnom. Lažne grudi, lažno ovo, lažno ono. Ljudi na društvenim mrežama mogu govoriti što žele, ali to je bila nezgodna pogreška. Elon je odgovorio na ovu situaciju i zauzeo se za mene, a on je najpametniji na svijetu.”

Danielle je dodala da ljudi ne bi trebali tako brzo osuđivati. Ne sviđa joj se to što su ljudi koji su gledali video pretpostavili da auto uopće nije njezin. Rekla je da je naporno radila za život koji sada ima i ne želi da je itko diskreditira.

Ljudi ju vrijeđaju

“Ljudi nisu bili ljubazni, govorili su da sam glupa, vrijeđali ono što nosim i način na koji izgledam. Čak su govorili da to nije moj auto i da imam više novca nego razuma, što je najviše bilo frustrirajuće. Zaradila sam svaki euro da si mogu kupiti što želim i volim automobile. Posjedovati Teslu doista je ostvarenje sna", objasnila je.

Zatim je dodala: “Ali mogu se smijati koliko god žele, zarađujem 69.000 eura mjesečno na Fanvueu i odmah sam kupila taj auto. Malo je ljudi koji to mogu reći. Naučila sam da nema smisla reagirati na mržnju hejtera. Samo se fokusiram na svoje obožavatelje koji vole moj sadržaj.” Tvrdi da sve što netko treba učiniti je provjeriti njezin bankovni račun i vidjet će da joj je prilično dobro. “Ljudi su jako ljubomorni kad si naporno radio i nešto postigao, i zbog toga postanu zločesti, ali trebali bi pogledati sebe prije nego počnu druge osuđivati.”

“Ljudi misle da je to lak posao, ali morate biti poslovno orijentirani da biste mogli puno zarađivati. To je posao koji traje 24 sata dnevno i stalno ga morate razvijati, a obično sve radite sami. To je jednako težak posao kao i rad u državnoj službi, samo je drugačiji. Volim razgovarati s ljudima, stvarati sadržaj, to je ono zbog čega se "ismijavanje i vrijeđanje" na kraju isplati”, rekla je.

Danielle bi voljela upoznati Elona Muska i savjetovati ga o njegovom poslu s električnim automobilima. “Elone, voljela bih te upoznati i podijeliti neke ideje o sljedećoj Tesli. Javi mi se", poručila mu je, piše Daily Star.