Psihologinja otkrila mračnu povezanost: Ovakve automobile često biraju psihopati

Vozači automobila s glasnim motorima često iritiraju ljude oko sebe, a novo istraživanje sugerira da baš takvi vozači mogu imati određene osobine koje bi vas mogle neugodno iznenaditi.

Psihologinja Julie Aitken Schermer sa Sveučilišta Western Ontario, zbog rastućeg broja vozila s modificiranim prigušivačima i pojačanim motorima koji stvaraju smetnju na cestama, razmišljala je o motivima koji stoje iza ove pojave te je provela istraživanje, piše New York Post.

Psihopati voze bučna vozila

"Tko zapravo želi stvarati ovakvu buku? Svaki dan susrećemo ove glasne automobile i motocikle koji me uvijek iznenade. Moj pas se preplaši, a često vidim i druge uplašene životinje poput vjeverica", komentirala je Aitken Schermer.

U izvještaju je napisala: "Želja za glasnim automobilom s modificiranim prigušivačem povezana je s muškarcima koji su na testovima imali visoku razinu psihopatije i sadizma."

Psihologinja je intervjuirala 529 mladih ljudi, većinom muškaraca, o bučnim automobilima.

"Otkrili smo da su sadizam i psihopatija ključni faktori koji predviđaju tko želi modificirati svoje prigušivače, tko se osjeća više povezano sa svojim vozilom i tko misli da su glasni automobili stvarno 'cool'. Čini se da je to ravnodušno ignoriranje osjećaja drugih ljudi i njihovih reakcija. To je psihopatija koja izlazi na površinu, a vjerojatno uživaju i u gledanju ljudi kojima to smeta", objasnila je.

U New Yorku glasni automobili stvaraju toliku smetnju i narušavaju kvalitetu života da je gradska vlast odlučila uvesti specijalizirane kamere za praćenje buke kako bi smanjila broj nesmotrenih vozača.

Schermer je priznala da svi ljubitelji bučnih automobila ne dijele osobine s opasnom sektom kriminalaca, no mnogi ipak dijele.

"Osobni profil koji sam vidjela kod vlasnika bučnih automobila izjednačuje se s profilom osobnosti ljudi koji čine ilegalne radnje", zaključila je.

