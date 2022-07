Hrvatski putopisac Kristijan Iličić dobio je zaštitu talibana tijekom svog boravka u Afganistanu. Dosad je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijelio sva svoja iskustva i nezgodne situacije koje su mu se dogodile u Afganistanu.

Tražili ga u hotelu

Kristijan je opisao situaciju iz hotela s talibanima: "Upravo se dogodila jedna zaista zanimljiva situacija. U lobiju sam hotela, uploadam storije jer tu internet koliko-toliko dobro radi. Kroz ova vrata zatim ulazi lik cijeli u bijelom, izgledao je kao talibanski vođa, kao lik kojeg sam znao vidjeti u vijestima, na TV-u. Sjeo je preko puta mene, s njim su bila dvojica naoružanih talibana."

Također je dodao da mu je taliban rukom pokazao da se ne mora brinuti i potražio njegove prevoditelje. Rekao je da talibani znaju točno kad je ušao u zemlju te da će isto tako znati kad je napusti.

"Počeo je nešto pričati, izgledalo je vrlo ozbiljno. Međutim, onda mi je prevoditelj preveo i rekao da su mi poželjeli dobrodošlicu, da su došli provjeriti u hotel kako sam, je li sve u redu. Rekli su da žele da moje putovanje prođe kako treba, da me nitko ne smije dirati i da ih nazovem ako budem imao bilo kakvih problema s bilo kime", objasnio je Iličić.

Dobio talibanskog vojnika kao pratnju

Kristijan je otkrio da su mu talibani dodijelili i vojnika da ga "čuva".

"Kad sam posljednji put bio u Afganistanu, bojao sam se da me ne otmu i ne ubiju. Sad, manje od dvije godine kasnije, hodam po Chagcharanu i uz mene je talibanski vojnik koji me čuva da nemam nikakvih problema. Čisto radi sigurnosti, nevjerojatno. Ovaj grad je pun talibana, a ja sam jedan od rijetkih stranaca koji je uspio ući ovdje. Svi me čudno gledaju jer imam kameru i pričam na hrvatskom", objasnio je.

Naš putopisac je zatim nastavio snimati svoje putovanje kroz krajeve kojima vladaju talibani. U Chagcharanu su ga fotografirali za talibanske novine. "Vjerojatno sam jedini turisti koji je posjetio ovaj grad", rekao je Iličić.

Dopustili su mu snimanje dronom

Hrvatskom putopiscu su dopustili da snima nacionalni park dronom. Uspio je podići dron iznad grada, a talibani su ga zamolili da fotografira i njih.

"Stigli smo u nacionalni park Band-e Amir, 600 km2 idiličnog jezerskog pejzaža usred regije Bamyan, koji je osnovan 2009. godine s idejom da ljudi ovdje pronađu oazu mira i da za sobom ostave svu težinu koju je u njihovim životima ostavila vladavina talibana. U tome času, talibani više nisu vladali zemljom. Danas, 13 godina poslije, talibani su opet tu. Odmah na ulazu naišao sam na glasnogovornika talibanskog zapovjednika i policije u Kabulu. Ugledao je u mojoj ruci profi fotić, pa mi je prišao. Poželio mi je dobrodošlicu u Afganistan i pitao me mogu li ga fotkati i poslati mu slike na WhatsApp", rekao je.

Zatim je dodao: "Nisam odbio i tako sam igrom slučaja 'postao' službeni fotograf talibana. Slično kao i na onom check pointu, zaželio mi je da se lijepo osjećam u državi, uvjeravao me da se nemam čega bojati, izrazio je uvjerenje da ću uživati u putovanju zemljom. Dodao je, ako imam ikakav, pa i najmanji problem, da mu se slobodno javim na WhatsApp. Njihov mentalni sklop je smješten negdje u 12. stoljeću, ovako nešto nisu do sad vidjeli niti se imali prilike vozikati na takav način i na njihovim sam licima vidio doista onako iskrenu, iskonsku, gotovo dječju radost. I kako sad sve ovo uklopiti u sliku o Afganistanu danas?"

"Rekao sam glasnogovorniku talibanskog zapovjedništva ako želi da mu pošaljem slike na WhatsApp da me mora pustiti da letim dronom! Malo sam riskirao što mu uopće govorim da imam dron, ali tko ne riskira taj ne profitira. Mislim da sam jedini turist u svijetu koji je od dolaska talibana na vlast letio dronom u Afganistanu", rekao je Iličić.