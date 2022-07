U serijalu Jesmo li preskupi? otkrivat ćemo vam kako žive Hrvati u inozemstvu te ćemo usporediti troškove života u Hrvatskoj i vani.

Tročlana obitelj iz Slavonije živi već više od četiri godine u malom mjestu blizu Ulma, u Njemačkoj. Pitali smo ih da nam usporede troškove u Njemačkoj s troškovima koje su imali u Hrvatskoj. Slavonku smo također tražili da nam usporedi funkcioniranje zdravstva u obje države, kao i razvijenost te da nam otkrije što im se sviđa u Njemačkoj.

Troškovi života

Koliko vam je trebalo vremena da pronađete stan u Njemačkoj, jeste li angažirali agenta za nekretnine?

“Morali smo popuniti formular u gradskoj službi za gradski stan i s obzirom na to da smo prvo živjeli u malom stanu kao tročlana obitelj, vrlo brzo smo ga dobili zbog kvadrata potrebnih za veću obitelj. Trebalo nam je mjesec dana za pronaći stan koji nam odgovara”, rekla je Slavonka.

Koliki su vam iznosi troškova stanarine i režija u Njemačkoj u usporedbi s Hrvatskom? Koje su cijene struje i vode?

“Mi smo tročlana obitelj. Stan u Njemačkoj nam je 70 kvadrata, a kuća u Hrvatskoj je 110 kvadrata. U Hrvatskoj smo imali oko 1200 kuna plin, a voda je bila oko 110 kuna. U Njemačkoj plaćamo stanarinu mjesečno 360 eura, plus oko 70 eura plin i 60 eura struju. Voda je u cijeni stanarine”, objasnila je.

Koliko mjesečno izdvajate za namirnice i osnovne potrepštine u Njemačkoj, a koliko ste izdvajali za isto u Hrvatskoj?

“U Njemačkoj oko 500 eura trošimo na hranu i ostale potrepštine. Gorivo plaćamo od 80 do 100 eura, ovisi o kilometraži do posla i sve ostalo što treba obaviti autom. Kućni internet je oko 40-50 eura. Dosta trgovina je povoljno, ali najjeftiniji su Kaufland pa onda Lidl. U Hrvatskoj smo oko 2500 kuna trošili na hranu i ostale potrepštine. U Njemačkoj su restorani inače skupi, ali npr. u talijanskoj pizzeriji se može pojesti pizza od 8 do 11 eura, dok je njemački ručak s prilogom i salatom 25 eura. Kineski restorani su jeftiniji, obroci su od 8 do 11 eura. Nekad se u kineskom za 12.90 eura može jesti I piti neograničeno. Takva ponuda zna biti određenim danima.”

Mentalitet ljudi

Kako Vam se sviđa mentalitet ljudi u Njemačkoj u usporedbi s Hrvatima?

“Hrvati i Nijemci su nebo i zemlja. Nijemci uvijek kažu: ‘kein stress’, dok su Slavonci temperamentni, viču, uvijek su pod stresom i opterećeni. Racionalni su, disciplinirani, točni i preferiraju zdrav život. Puno ih ide biciklom raditi s ruksacima. Vole ići po restoranima, ali njemačkim, a u kafiće slabije idu od Hrvata. Slabije kuhaju od Hrvata, često koriste dostavu. Nisu duhoviti kao Hrvati, većinom su ozbiljni, usmjereni na obitelj i posao. Ne vole ići niti na rođendane da ne moraju puno trošiti. Mlađi ljudi hoće pričati na engleskom, dok stariji ne žele i smatraju da svi koji dođu u Njemačku moraju pričati njemački. Integracija nam nije bila teška jer ima puno Hrvata i ostalih stranaca. Mi smo većinom okruženi s ljudima drugih nacionalnosti. Nijemci više brine o svemu, o troškovima koliko troše na nešto, ne kupuju na automatima kao Hrvati, većinom kupe nešto u Kauflandu ili Lidlu i nose to na posao. Jako su štedljivi”, objasnila nam je.

Postoji li nešto što Vam fali iz Hrvatske?

“Fali samo more, sve ostalo imamo ondje. Priroda u Njemačkoj je stvarno prekrasna. Živimo u blizini planina i šuma zbog čega je zrak čišći i lakše se diše te se rijetko može dogoditi u takvom podneblju da imate problem s tlakom. Kada je vruće uvijek ima vjetra, dugo je dan, dok je u Hrvatskoj, osobito u Slavoniji vrijeme bilo nepodnošljivo za osobe koje imaju problema s tlakom.”

Lokacija i pristupačnost

Kako ste zadovoljni lokacijom Njemačke i blizinom ostalih država?

“3 sata nam treba do Švicarske, a isto toliko i do Austrije. Francuska, Belgija i Luksemburg su nam isto blizu. Gdje god poželimo ići, ne trebamo odvojiti puno sati na vožnju. Imamo dobre pogodnosti kod putovanja u ostale zemlje po jeftinijim cijenama. Recimo da čak I Lidl, Aldi i Rewe imaju povoljne ponude za putovanja, uz turističke agencije. U Hrvatskoj se iz Slavonije do Dubrovnika samo vozi preko 10 sati, dok za toliko sati doslovno možete avionom stići u Ameriku.”

Razvijenost zemalja

Što biste rekli o razvijenosti obje zemlje?

Slavonka nam je prokomentirala i razvijenost obje zemlje: “Njemačka je razvijena država s velikom infrastrukturom. Ima brzih vlakova koji su povezani sa svim velikim gradovima. Upravo se radi na relaciji Ulm- Stuttgart u koji će se moći doći za sat vremena. Vlakovi su jeftini. Trenutno su za lipanj, srpanj i kolovoz povoljnije mjesečne karte, oko 6 eura, a s kojima se može koristiti i vlak i bus te možete posjetiti cijelu Njemačku. Ceste su sve brze i nove.”

Nakon života u Njemačkoj razmišljate li o tome da se nekada vratite u Hrvatsku i što biste rekli da nedostaje u Hrvatskoj?

Dobili smo kratak i jasan odgovor: “Nedostaje posla s većim plaćama. Ne mislim se vratiti, jedino bih se mogla vratiti da ima posla i da su plaće kao u Njemačkoj, ali sumnjam da će se to dogoditi.”

Zdravstvena njega

Jedna od najvažnijih tema uz posao i zaradu je zdravstvo. Kako funkcionira zdravstvo u Njemačkoj?

“Ne plaćamo zdravstveno osiguranje, imamo pravo na sve, plaća se jedino zubar. Kao primjer bih navela da sam išla na operaciju obje ruke i nisam ništa morala platiti, a isto tako je bilo i s pregledima nakon nesreće. Jako dugo se čeka da se dođe na red, jedino ako je hitan pregled. Prvi put sam za jednu ruku čekala mjesec dana, a drugi put sam za drugu ruku čekala 3 mjeseca. I u Hrvatskoj su duga čekanja. U Hrvatskoj se kod zubara čeka mjesec dana, a pregled kod kardiologa pola godine, ako ne i više. Nijemci su jako brzi u operacijama i pregledima, dok se u Hrvatskoj dugo čeka da se obrade pregledi. Za gastro se u Njemačkoj isto čeka oko 3 mjeseca. Što se tiče plaćanja zdravstvenih usluga stomatologu, vađenje umnjaka je koštalo preko 90 eura, a 800 eura popravak svih zubi. Zubar je jako skup. Za zubara nešto plaća zdravstveno, ali većinom sam plaćaš. Ako ideš dva puta godišnje kod zubara, onda dobivaš bodove pa plaćaš jeftinije.”

Ljepota prirode

Sviđa li Vam se više priroda u Njemačkoj ili u Hrvatskoj? Ima li koja država određene prednosti?

Za prirodu u Njemačkoj su rekli: "Priroda u Njemačkoj je stvarno prekrasna. Volimo to što živimo u blizini planina i šuma. Taj čisti zrak je nešto neprocjenjivo kao i ugodna klima. Imaju jako puno prirodnih izvora i potoka te puno biciklističkih staza. Ljudi se puno bave sportom i bicikliraju."