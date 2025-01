Jeziv razlog: Otkrila mračnu pozadinu 'besplatnih zabava sa sladoledom' na kruzerima

Pjevačica Dara Starr Tucker je prije desetak godina nastupala na kruzerima dok su plovili Karibima i Mediteranom, ali ti idilični odmori ponekad bi ostavili gorak trag kada bi netko izgubio život na moru.

Dara je u jednom od svojih viralnih videa na TikToku otkrila jezivu politiku koja se navodno primjenjuje kada putnik umre, piše LadBible.

Sladoledi se navodno dijele kad se poveća broj smrtnih slučajeva

Jedan pratitelj je pitao pjevačicu: "Ako se količina sladoleda odjednom poveća, znači li to da im treba više prostora za tijela?", a ona mu je odgovorila: "Nažalost, to je uglavnom točno. Ako posada odjednom ponudi puno sladoleda putnicima, to je često zato jer je na brodu više mrtvih nego što imaju prostora u mrtvačnici."

"Bila sam pjevačica na kruzeru prije deset godina i živjela sam na brodu oko šest mjeseci. Srećom, nismo se morali baviti takvim stvarima, ali bili smo prijatelji s nekim članovima posade koji jesu. Rekli su da možda četiri do deset ljudi umre na svakom kruzeru. Putnici su većinom stariji ljudi i često umru na kruzerima. Četiri do deset ljudi umre na nekom poput našeg na kojem se nalazi oko 2500 do 3000 putnika", ispričala je.

Zatim je objasnila zašto su se dijelili sladoledi: "Mrtvačnica je mogla primiti oko sedam tijela i ako bi više od sedam ljudi umrlo na tom specifičnom brodu, morali bi početi premještati tijela u zamrzivač, što znači da bi morali napraviti prostora. Zato su morali izvaditi puno sladoleda i drugih smrznutih proizvoda kako bi oslobodili prostor za tijela."

Zabave sa sladoledom su stvarno postojale, ali stvarnost je tada bila puno drugačija od života danas. Medicinska sestra koja je radila na kruzerima otkrila je razlog za "besplatne zabave sa sladoledom", koje su se navodno događale kad osoba umre na moru.

Amy White koja radi u tvrtki koja pruža medicinske usluge za više od 150 brodova na čak 33 kruzerske linije, kaže da su to zaista bile stvarne situacije, ali da više nisu potrebne na modernim kruzerima.

"Prije nego što su imali mrtvačnice, stavljali su tijela u zamrzivač za sladoled", rekla je White za CCN Travel.

Za kruzere koji nemaju mrtvačnicu, a takvih je vrlo malo, tijela se pohranjuju na hladnim, pokrivenim vanjskim mjestima. Mrtvačnica na kruzerima ima ograničen prostor pa ako tragično više ljudi umre nego što imaju prostora, svakako su potrebni planovi za takve situacije.

