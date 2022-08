U serijalu Jesmo li preskupi? otkrivat ćemo vam kako žive Hrvati u inozemstvu te ćemo usporediti troškove života u Hrvatskoj i vani.

Hrvaticu koja posljednje tri godine živi u Kopenhagenu, u Danskoj, pitali smo da nam usporedi troškove u Danskoj s troškovima koje je imala u Hrvatskoj. Objasnila nam je i funkcioniranje zdravstva, kao i razvijenost države.

Troškovi života

NET.HR: Koliko vam je trebalo vremena da pronađete stan u Danskoj, jeste li angažirali agenta za nekretnine?

Otprilike tjedan dana mi je bilo potrebno da pronađem stan. Stan sam našla preko agencije za nekretnine.

NET.HR: Koliki su vam iznosi troškova stanarine i režija u Danskoj u usporedbi s Hrvatskom? Koje su cijene struje i vode?

Živim s partnerom. Stan plaćamo cca 13.000 kuna mjesečno + otprilike 1500-2000 kuna režije za 87 m2. U Hrvatskoj sam uvijek stanovala po domovima i stanovima, a mjesečno iznajmljivanje stana u Zagrebu je koštalo otprilike 3000 kuna + 1000 kuna režija i taj stan sam dijelila s kolegicom i njenim dečkom.

NET.HR: Koliko mjesečno izdvajate za namirnice i osnovne potrepštine u Danskoj, a koliko ste izdvajali za isto u Hrvatskoj?

U Danskoj prosječno trošim 5000-6000 kuna za život (zajedno s partnerom). U Hrvatskoj sam trošila duplo manje.

U Danskoj koristim uglavnom javni prijevoz (otprilike 500 kuna mjesečno), a internet plaćam 400 kuna.

Mentalitet ljudi

NET.HR: Kako Vam se sviđa mentalitet ljudi u Danskoj u usporedbi s Hrvatima?

Generalno su u Danskoj ljudi opušteniji, pristupačniji i veseliji, pogotovo na radnim mjestima i u javnim službama, u usporedbi s Hrvatskom.

NET.HR: Postoji li nešto što Vam fali iz Hrvatske?

Iz Hrvatske mi nedostaju moja obitelj i prijatelji.

Lokacija i pristupačnost

NET.HR: Kako ste zadovoljni lokacijom Danske i blizinom ostalih država?

Danska je na super lokaciji budući da su joj blizu sve veće razvijenije europske države. Od Danske do Hrvatske razlika je samo 2.30 h leta, tako da ni dom nije daleko.

Razvijenost zemalja

NET.HR: Što biste rekli o razvijenosti obje zemlje?

Rekla bih kako je Danska vidno razvijenija od Hrvatske, to se čita od strategije planiranja grada do organizacije birokratskog sistema, a ponajviše se vidi u ljudima i njihovom ponašanju.

NET.HR: Nakon života u Danskoj razmišljate li o tome da se nekada vratite u Hrvatsku i što biste rekli da nedostaje u Hrvatskoj?

Nakon života u Danskoj i dalje ne znam gdje ću konkretno živjeti. Moje seljenje po Hrvatskoj, a sada i vani je uvijek bilo vođeno karijernim odlukama te mislim da će tako ostati još jedno određeno vrijeme. Voljela bih isprobati različite zemlje i različite gradove prije nego što odlučim gdje ću se ''smiriti''. Mislim da je povratak u Hrvatsku uvijek opcija na stolu jer su tu na kraju krajeva moji korijeni i svi moji najdraži.

Zdravstvena njega

NET.HR: Jedna od najvažnijih tema uz posao i zaradu je zdravstvo. Kako funkcionira zdravstvo u Danskoj?

Zdravstveno osiguranje se automatski oduzima od poreza s plaće, dakle tu ulazi onih 40% što država uzima radnicima i sve je plaćeno i dostupno osim zubara i oftalmologa. Početni pregled kod zubara je oko 100 eura. Ja sam također imala problem s rukom i nisu me tu dobro tretirali te sam na kraju morala liječenje izvršiti u Hrvatskoj. Mislim da je to iz razloga zato što oni više uzimaju pasivan primjer liječenja. Pri tome mislim da nikad ne idu na najagresivniju opciju, na operaciju ili neki teški tretman, nego to uglavnom kreće polagano praćenje ljudi koji se ne osjećaju dobro.

Ima i dobrih i loših strana, dobra je ta što se ne gura ljude kroz mučeničke procese i tretmane koje bi trebali proći, ali s druge strane ljudi koji bi trebali imati što prije zahvate, baš i nije najbolja opcija. Ja sam po svom primjeru naučila da moraš puno plakati i vikati da bi te shvatili ozbiljno i poslali na sve preglede.

Ljepota prirode

NET.HR: Sviđa li Vam se više priroda u Danskoj ili u Hrvatskoj? Ima li koja država određene prednosti?

Danska nije toliko raznovrsna po prirodnim ljepotama kao Hrvatska koja ima raznolike planine, rijeke, jezera, more, dok je Danska dosta ravna, nema planina i krajobraz je vrlo jednoličan, ali zato je sa svih strana okružena morem i to dobro iskorištava unutar grada jer su kanali i jezera čisti pa se tu ljudi dnevno i kupaju. Upravo zato što imaju manjak raznovrsnih prirodnih ljepota, zbog toga ulažu u zelenilo samog grada, to znači da svaki stambeni blok sadrži veliku zelenu površinu za opuštanje i igranje, gradske parkove, botaničke vrtove i zabavne vrtove. Stvarno se vidi unutar samog planiranja grada da država održava i njeguje prirodu tako.